Desde hace unos días, el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith está dando que hablar. Si bien los actores siempre se caracterizaron por tener una relación con altibajos, las revelaciones que Pinkett hizo en su reciente libro Worthy volvieron a centrar el foco en su intimidad, esa que muchas veces fue vulnerada por rumores de crisis, infidelidad y separación. Luego de que ella confesara que estuvieron distanciados durante años, el protagonista de Soy leyenda hizo una aparición sorpresa en medio del lanzamiento llevado a cabo en la ciudad de Baltimore e hizo una gran declaración de amor hacia la madre de sus dos hijos menores .

Antes de que vea la luz, la jugosa autobiografía de la actriz y empresaria generó varios titulares. Entre sus revelaciones más explosivas, Jada contó que estuvo separada de su marido durante siete años e hizo referencia al denominado “Slapgate” cuando Smith le dio una cachetada a Chris Rock en medio de la entrega de los Oscar 2022. Ante el revuelo que generaron sus declaraciones, el actor salió a dar su versión de los hechos y reconoció el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo. “ Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil ”, escribió en un mail enviado al periódico The New York Times mientras destacaba las cualidades de la madre de sus hijos con sentidas palabras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

Para que no queden dudas, este miércoles por la noche el actor volvió a tener un gesto hacia Pinkett, acompañándola en una de las presentaciones de la gira literaria. Junto a sus hijos Jaden, Willow y Trey (fruto de su primer matrimonio) y su madre Adrienne Banfield-Norris, Smith llegó sorpresivamente a la biblioteca Enoch Pratt de Baltimore, donde en un momento de la noche dejó su lugar entre el público y se sumó a la charla moderada por una periodista de CNN, para confesar en qué estado se encuentra su matrimonio por estos días.

“Realmente quería estar aquí y apoyarte de la misma manera que vos lo hiciste conmigo”, dijo Will mirando a Pinkett a los ojos, dando cuenta del apoyo incondicional que mantuvieron a lo largo de los años. “ Hemos tenido una relación muy, muy larga y tumultuosa. Fue brutal y hermosa al mismo tiempo ”, confesó según las declaraciones que recogió el Baltimore Sun.

Jada Pinkett Smith y Will Smith instagram.com/prattlibrary

Al igual que su mujer, Smith aclaró que por el momento no hay ningún divorcio y que ambos están trabajando en el vínculo. “Realmente ha sido un trabajo duro volver a ser una sociedad de por vida”, reconoció el actor mientras reveló por qué no piensa alejarse de la actriz. Tras advertir que Jada estuvo detrás de cada logro profesional que alcanzó en su carrera, el intérprete de En busca de la felicidad confesó que su esposa puso en pausa sus propias ambiciones para que sus sueños se cumplan. “ Mis logros se construyeron en gran medida sobre la base de los sacrificios de Jada ”, lanzó.

Su incondicionalidad también se trasladó a su vida personal: la actriz se encargó de fomentar un buen vínculo con la madre de su primogénito Trey, Sheree Zampino, para que él pueda tener a todos sus hijos con él. “ Nos reunimos cuando teníamos 20 años. Tenía grandes sueños sobre lo que quería hacer en el mundo y en mi vida y hoy, al estar aquí frente a ustedes, soy más feliz que nunca ”, declaró ante una audiencia atenta.

Will Smith y Jada Pinkett junto a sus hijos Willow y Jaden Archivo

Minutos después, el actor volvió a hacer referencia a las versiones que dicen que la pareja estaría separada y aclaró que se enteró de ellas al llegar a Sydney, ya que pasó las últimas tres semanas en Papua Nueva Guinea, ayudando en una investigación sobre la biodiversidad. “ Nuestra unión es un experimento de amor incondicional. Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida ”, señaló. Por su parte, la autora se sumó a la desmentida y expresó: “Will y yo estamos bien. Todas las personas que no entienden tendrán que hacerlo: la verdad del asunto es que no voy a dejar de estar al lado de Will y él no va a dejar de estar al lado mío. Hemos estado en una búsqueda poderosa y estoy más feliz que nunca ”, remató.

Las revelaciones más picantes

Worthy es el nombre de esta polémica autobiografía que escribió Jada Pinkett Smith y que llegó a las librerías el pasado 17 de octubre. Como parte de la gira promocional, la escritora tuvo una charla muy honesta con Hoda Kotb para el ciclo Today, donde contó algunos secretos de su matrimonio con Smith, por ejemplo que estuvieron separados durante siete años. Si bien públicamente se mostraban como pareja y nunca llegaron a concretar un divorcio legal, la actriz explicó que tomaron distancia por algunas diferencias que no estaban pudiendo sortear. “Hacia 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, se sinceró Pinkett, quien agregó que no querían contarlo porque no estaban “preparados” para el asedio de los medios.

Jada Pinkett confesó que estuvo separada de Will Smith aunque mantuvieron esta situación lejos de los flashes para evitar el asedio periodístico

Al ser consultada sobre el estado actual del vínculo, la autora aseguró que están viendo “cómo ser socios” en esta etapa de su vida. “Hemos estado trabajando conjuntamente de forma intensa para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios. Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos y trabajaremos en eso ”, expresó.

El momento en el que Will Smith le da una cachetada a Chris Rock en el escenario de los Oscar 2022 después de que el presentador hiciera un chiste sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith

En sus memorias, Jada también escribió sobre el tenso momento que se vivió en los premios Oscar 2022, cuando Smith le dio un cachetazo a Chris Rock tras escuchar el chiste que el anfitrión de la ceremonia le hizo a Jada sobre “su cabeza rapada”, punto de mucha sensibilidad para la actriz, quien sufre de alopecia. “Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer, pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno en relación a ‘Oh, soy su ¡esposa!’ ocurrió instantáneamente”, confesó quien a partir de entonces reconoce haber hecho un clic.

LA NACION