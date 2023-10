escuchar

Worthy (Valiosa), la jugosa autobiografía que escribió la actriz y empresaria Jada Pinkett Smith sale oficialmente a la venta el martes 17, pero ya generó varios titulares con los adelantos que su autora le brindó a revista People. Entre las revelaciones más explosivas que dio a conocer la actriz se encuentra un hecho concreto que supo mantener fuera del radar público: que estuvo separada de Will Smith durante siete años.

Por otro lado, Jada hizo referencia al denominado “Slapgate”, la cachetada que su exmarido le propinó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar 2022. En las últimas horas, en un mail enviado al periódico The New York Times, el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora rompió el silencio sobre los dichos de Pinkett, y mencionó el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo .

“ Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil ”, escribió el actor, quien añadió que las revelaciones de Jada lo “despertaron”. Por otro lado, Smith destacó las cualidades de la madre de sus hijos con sentidas palabras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

Asimismo, en diálogo con TalkShopLive el sábado, Jada quiso hacer una importante aclaración: “ Necesito que la gente sepa que nunca engañé a Will Smith ”, contó, en alusión a las declaraciones que hizo en su programa, Red Table Talk, respecto a su vínculo con August Alsina. “Cuando lean mi libro van a entender por qué hicimos ese programa (con Smith)”, añadió sobre el episodio en el que tanto ella como su exmarido hablaron sobre su vida privada sin restricciones.

Will Smith, Jada Pinkett y un matrimonio lleno de secretos

Como parte de la gira promocional de su libro, Jada tuvo una charla muy honesta con Hoda Kotb para el ciclo Today y, en ese contexto relajado fue donde contó que con Smith estuvieron separados en secreto durante siete años, si bien se mostraron públicamente como pareja. Según contó Jada, no se trató de un divorcio legal, pero sí de una separación fruto de diferencias que no estaban pudiendo sortear. “ Hacia 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona ”, se sinceró Pinkett, quien agregó que no querían contarlo porque no estaban “preparados” para la atención de los medios.

Al ser consultada sobre el estado actual del vínculo, la autora de Worthy aseguró que están viendo “cómo ser socios” en esta etapa de su vida. “Hemos estado trabajando conjuntamente de forma intensa para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios. Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos y trabajaremos en eso ”, explicó.

En sus memorias, Jada también escribió sobre el tenso momento que se vivió en los premios Oscar cuando Smith le dio a un cachetazo a Chris Rock tras escuchar el chiste que el anfitrión de la ceremonia le hizo a Jada sobre “su cabeza rapada”, punto de mucha sensibilidad para la actriz, quien sufre de alopecia.

Jada Pinkett-Smith, Chris Rock y Will Smith Jeff Kravitz - FilmMagic

“Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer, pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno en relación a ‘Oh, soy su ¡esposa!’ ocurrió instantáneamente”, escribió en sus memorias. “Pensé: ‘Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’, y no fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su butaca que me di cuenta de que no era una parodia”, recordó.

En ese momento, Pinkett fue consciente de que estaba en los Oscar “con un hermoso pero muy pesado vestido verde” cuando sus “viejos mecanismos” de defensa comenzaron a funcionar y tuvo una suerte de epifanía: “Pasara lo que pasara”, Will y ella estaban “juntos en eso”, aunque también pensó en que era el artista quien debía afrontar la polémica desatada “por sí mismo” . En cuanto a su relación con Rock, esta siempre fue muy intrincada y con varios capítulos.

La pareja en noviembre de 2022, meses después del escándalo que sacudió a Hollywood Grosby Group

“(Esa noche de los Oscar) Chris llegó al final del escenario y trató de disculparse conmigo. Él me dijo: ‘No quise hacerte ningún daño’. Y le respondí: ‘No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esta situación es una m…’, contó Jada en diálogo con revista People, donde también reveló que el comediante la había invitado a salir previamente.

“La verdad es que todos los veranos los medios aseguraban que Will y yo nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que era cierto que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo dije: ‘¿Qué quieres decir?’ Él me dijo: ‘Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?’ Yo me quedé helada. ‘No. Chris, esos son solo rumores’, le aseguré. Estaba horrorizado. Se disculpó y eso fue todo”, concluyó.

