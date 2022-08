Win Butler, líder de la banda Arcade Fire, acusado de abuso y acoso sexual

El cantante de la banda canadiense Arcade Fire, Win Butler, fue acusado por abuso y acoso sexual por cuatro personas que brindaron su testimonio a Pitchfork. Según la publicación, el medio viene realizando una investigación desde hace cuatro meses sobre “las interacciones sexuales inapropiadas de Butler agravadas por la disparidad en las dinámicas de poder, diferencias de edad y contextos” en las que habrían sucedido.

Las tres mujeres y una persona no binaria hablaron con la publicación y en sus relatos hay denominadores comunes, como el fanatismo por Arcade Fire, la vulnerabilidad de la etapa adolescente (y posadolescente) por la que estaban atravesando y el período en el que estuvieron en contacto con el músico: de 2016 a 2020.

De acuerdo a lo comunicado por Pitchfork, se obtuvieron diversas pruebas como mensajes de textos y de Instagram para respaldar los testimonios, y la palabra de familiares y amigos de las cuatro personas denunciantes (que prefirieron resguardarse tras seudónimos) que recuerdan haber sido informados de lo sucedido.

El testimonio aportado por una persona de género fluido que se identifica con los pronombres el/ella/elle alude a un episodio de abuso sexual. De acuerdo a sus palabras, Butler la agredió sexualmente en el año 2015, cuando tenía 21 años y el cantante, 34. “Lily”, tal fue el seudónimo elegido por la persona que habló con Pitchfork, contó que salieron a tomar algo pero que no pasó nada porque estaba en pareja al igual que el artista, casado con Régine Chassagne, también integrante de la banda. En la segunda ocasión que se vieron, se produjo el episodio de abuso. “Metió las manos en mis pantalones sin mi consentimiento mientras lo conducía a casa después de comer”, narró.

Lily le contó a Pitchfork que Butler fue a su departamento dos días después para disculparse. “Abrí la puerta y él me inmovilizó contra la pared, me agarró agresivamente el cuerpo y metió su lengua en mi garganta”. Si bien Lily le pidió que no siguiera, Butler la condujo al sillón. “No sé si me estaba sujetando por la cintura o qué, pero me restringió físicamente mientras metía la mano en mi pantalón”.

Win Butler en el Osheaga Musical Festival de Montreal © Mark Horton - Getty Images North America

Otro testimonio lo brindó “Stella”, quien relató cómo el músico la contactó en sus redes sociales tras ver que publicó una foto de un concierto de Arcade Fire. “Recordé que parecías muy familiar por alguna razón, y vi tu increíble disfraz de la gira Reflektor [disco de la banda] ¡Tan genial! De todos, fue el mejor”, le escribió Butler. Luego, le facilitó su número telefónico y le pidió que sigan hablando por allí pero sin contarle a nadie. De acuerdo a lo relatado por Stella, el cantante le empezó a mandar mensajes de texto e imágenes sexualmente explícitas cuando ella tenía 18 años.

Una experiencia similar vivieron “Sarah” y “Fiona”. La primera contó que Butler le pidió hacer una videollamada por FaceTime, a pesar de su reticencia: “Lo hice porque era él. No me gusta hacer ningún tipo de video, especialmente cosas sexuales. Básicamente me usó como su terapeuta personal, y como una manera fácil de tener sexo mediante el teléfono”, narró Sarah, quien luego fue diagnosticada con depresión por lo sucedido.

Por otro lado, Fiona también declaró que Butler le pidió videos sexuales tras verla en un recital en 2017, cuando ella tenía 20 años. Luego, se vieron personalmente. “Me sentí increíblemente deprimida”, contó la joven respecto al “costo de tener que mantener todo en secreto, la falta de límites y la culpa de ser la otra mujer”, expresó.

Win Butler aseguró estar aprendiendo de los errores del pasado Cambria Harkey

Al ser consultado por Pitchfork, Butler confesó haber tenido “relaciones extramatrimoniales”, aludió a cada una de las acusaciones alegando no haberse dado cuenta“ de la importancia de la diferencia de edad”, pero desmintiendo que esos encuentros y mensajes no hayan sido consensuados e incluso describió a Sarah como “una fangirl” que se había obsesionado con él.

“Me siento muy mal por todas las personas a las que lastimé con mi comportamiento. Seguiré aprendiendo de mis errores y trabajando para ser mejor. Lo arruiné todo, no es excusa, pero voy a mirar hacia adelante y sanar lo que haya que sanar y aprender de mis experiencias del pasado”, le comunicó el músico a la publicación.