En pleno show: así fue el apasionado beso de Lali Espósito con Santi Maratea

Hace poco más de una semana, Lali Espósito y Santi Maratea tuvieron intercambios virtuales con un objetivo muy claro: ayudar a la institución conocida como Hotel Gondolín, el lugar elegido por mujeres trans de todo el país para vivir de manera segura, que sufrió un violento ataque que arruinó parte de las instalaciones y generó inseguridad entre sus habitantes.

Para lograrlo, ambos hicieron una promesa: si llegaban a recaudar el monto total propuesto por el influencer, entonces Lali debía darle un beso en su show del sábado en el Movistar Arena.

Lali cumplió su promesa y besó a Santi Maratea

Gracias al aporte de los seguidores de Maratea y de Espósito, se llegó a la suma necesitada y ambos cumplieron con su palabra. De esta forma, la audiencia fue testigo de un fogoso y prolongado beso que se produjo arriba del escenario y en un show que es parte del Disciplina Tour, rebautizado por Lali como “Chape Tour”.

La cantante compartió el video en sus redes y se despidió así de su gira, que retomará el 3 y 4 de diciembre. La primera fecha se agotó rápidamente y la artista subió a su cuenta de Instagram una captura de su reacción al enterarse de la buena noticia en plena grabación de La Voz Argentina (Telefe). De esta forma, sus seguidores tendrán una nueva chance para no perderse el Disciplina Tour en el imponente venue.

Cómo fue la promesa entre Lali y Santi Maratea

En plenas vacaciones en el sur, Maratea subió unas Stories de Instagram para explayarse sobre su nueva colecta. El influencer contó que se necesitaban 25 millones de pesos para reconstruir la institución el Hotel Gondolín. Semanas atrás, el lugar sufrió un violento atentado cuando un hombre tiró una bomba molotov que prendió fuego una de las habitaciones. Si bien el incendio pudo contenerse y se evitaron tragedias, el daño ocasionado empeoró las condiciones de vida de las inquilinas. Por lo tanto, Maratea se propuso ayudarlas y convocó a sus seguidores a donar y a promover la campaña.

Luego, el joven anunció que tenían parte del dinero necesitado, pero que todavía faltaba un tramo para llegar al objetivo final. Para llegar a esa meta, reveló el osado acuerdo que realizó con Lali. “Vamos 16 millones 500 mil pesos, así que un aplauso, si tienen guantes sáquenselos y aplaudan porque es una bocha de guita. Faltan entonces 8 millones 500 mil”, contó al inicio de sus Stories. “Estamos bastante bien, nos faltan menos de 10 millones ¿Cómo vamos a conseguir los 8 millones 500 mil que faltan? Chapándose a Lali. Hablé con ella y dijimos lo siguiente: si con su fandom, que son millones, juntamos lo que falta, el 27 que ella hace su show en el Movistar Arena yo voy y nos comemos la boca”, relató.

Santi Maratea le hizo una osada propuesta a Lali Espósito

Lali, por su parte, habló en su cuenta de Instagram: “Estas historias son muy importantes. Le voy a hablar directamente a mi fandom, que son los mejores, dicho por otros, no solo por mí. Estuve hablando recién con Santi Maratea y me dijo que faltan 8 millones 500 mil para el número final que se necesita para la reconstrucción del Hotel Gondolín”. Luego, explicó que necesitaban que 8 millones de personas pusieran 1 peso cada una o que 85 mil personas donaran 100. “Hagamos esto por el hotel Gondolín y un poco por mí. Dale, junten la guita que me entusiasma bastante chaparme a Santi Maratea. Háganme la gamba”, pidió.

Fuera de joda amigues Me parece hermoso el objetivo de reconstruir el Hotel Gondolin que recibe y es cobijo de muchas mujeres Trans . Por eso me sumo y les pido a ustedes con esa fuerza que tienen... y celebrar con besos siempre está bien che ! 😻 jaja graciass! — Lali (@lalioficial) August 18, 2022

“Me parece hermoso el objetivo de reconstruir el Hotel Gondolín que recibe y es cobijo de muchas mujeres trans. Por eso me sumo y les pido a ustedes con esa fuerza que tienen”, escribió Lali, quien el jueves lanzó “2 son 3″, su flamante single.

