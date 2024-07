Winona Ryder habló de sus 30 y confesó que tuvo dos relaciones “desastrosas”: “¿En qué estaba pensando?”

Escuchar

A finales de los años 90, Winona Ryder era una celebridad consagrada. Y si bien tenía varios sucesos en la pantalla grande en sus espaldas -desde Generación X hasta Mujercitas y La edad de la inocencia-, puertas adentro su situación sentimental no pasaba por su mejor momento. “Cuando tenía 30 tuve dos relaciones desastrosas”, confesó la mujer que supo conquistar a varios de los hombres más deseados de Hollywood. Con la madurez de los 50 y un mundo distinto, la actriz reveló que la engañaron y lamentó no haber podido usar, como sucede hoy en día, las redes sociales para evitarse el dolor de cabeza.

“¿En qué estaba pensando?”

Winona Ryder como Joyce Byers en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things

Winona Ryder está instalada en Atlanta, donde pasa sus días en el set de rodaje de Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción que la tiene en su elenco y que ya llega al final. Allí está junto a su novio, Scott Mackinlay Hahn, el hombre que la enamoró en 2011 y que sigue, incondicional, a su lado . Además, la actriz se prepara para el regreso a la gran pantalla de Lydia Deetz, su personaje en Beetlejuice, el film de Tim Burton de 1988 que marcó a toda una generación y que vuelve en forma de secuela a los cines el próximo 6 de septiembre.

Luego de explicar que Lydia, como ella, ahora es una mujer de mediana edad, la actriz volvió a su versión joven: habló de sus malas experiencias amorosas y lamentó no haber podido hacer uso de Internet para saber un poco más acerca de sus pretendientes. “Cuando tenía 30 años tuve dos relaciones desastrosas que no estaban mal, pero eso fue antes de que se te ocurriera buscar a alguien en Google”, explicó en una extensa entrevista que le brindó a la revista Harper´s Bazaar. “Cuando miro hacia atrás, me pregunto: ‘¿En qué diablos estaba pensando?’ Estaba saliendo con el tipo de persona que recién después de unas semanas te dice que está en una relación con otra persona. Y vos solo pensás: ‘¿Qué demonios?’” Aunque en ningún momento la estrella de Hollywood le puso nombre y apellido a los traidores.

Así lucía Winona Ryder en 1994 Archivo

La primera década de 2000 fueron los años más difíciles para la artista. Luego de un ascenso meteórico, se convirtió en una de las promesas de la industria: protagonizó varios éxitos de taquilla y se puso a las órdenes de directores de la talla de Tim Burton, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Pero algo no andaba bien: luego de ser arrestada en 2001 por robar en un local de ropa, desapareció por un tiempo. Su regreso sucedió de la mano de Darren Aronofsky en El cisne negro en 2010, y su nombre volvió al centro de la escena.

La vida amorosa de Winona

Winona Ryder y su pareja actual, el empresario Scott Mackinlay Hahn Getty Images

Si bien Ryder encontró estabilidad de la mano de Scott Mackinlay Hahn, durante su vida tuvo romances con estrellas consagradas y figuras del ambiente artístico. Terminaban los años 80 cuando se enamoró de Rob Lowe, con quien había protagonizado la película Square Dance, aunque nunca blanquearon la relación. Luego llegó a su vida Christian Slater -quien le “rompió el corazón” según confesó a la revista Vogue- y Johnny Depp, su primer gran amor y uno de sus romances más publicitados.

“Tuve mi primera relación real con Johnny, un amor profundamente intenso que no sé si volveré a tener”, le había revelado la actriz a la prensa en 2001. “El primer amor es así, ¿no? Hoy no lo sé. Fue una época realmente salvaje en aquel entonces”, agregó. La pareja se conoció en la avant premiere de Great Balls of Fire!, film que ella protagonizó, el 26 de junio de 1989, pero la relación comenzó durante el rodaje de El joven manos de tijera. Estuvieron juntos desde 1989 hasta 1993, y si bien el final fue triste para ella, el cariño sigue intacto. Incluso, la actriz lo defendió durante el juicio que el actor mantuvo contra su exesposa Amber Heard.

Johnny Depp y Winona Ryder tuvieron uno de los romances más populares de los 90 Getty Images

Luego de una relación de dos años con David Pirner, el vocalista del grupo Soul Asylum, Winona se enamoró del actor de Los expedientes secretos X, David Duchovny. Quien reveló la historia a la prensa fue la coprotagonista del actor, Gillian Anderson. La relación duró muy poco, ya que en 1997 Winona posó su mirada sobre la figura de Matt Damon, a quien conoció gracias a Gwyneth Paltrow, novia en ese momento de Ben Affleck. La pareja salió durante tres años y asistieron juntos a los Globos de Oro de 2000, antes de separarse.

Winona Ryder y Matt Damon

A los 31 años, cuando la historia con Damon terminó, Winona volvió al ambiente musical y vivió un romance de un año con el cantante de Helmet, Page Hamilton, quien luego de la ruptura se inspiró en ella para componer varias canciones. Luego vendrían dos relaciones cortas: primero con el director Henry Alex-Rubin y luego con el guitarrista Blake Sennett, antes de la llegada de Scott Mackinlay Hahn, el empresario con el que hoy comparte su vida.

