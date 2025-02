Woody Harrelson dijo que fue abducido por extraterrestres: “Nadie dijo nada, fue muy extraño”

Hace algún tiempo, Marcela Tauro sorprendió a todos al contar que había sido abducida por los extraterrestres. “Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada. Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí, pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”, relató. Al parecer, los seres de otro planeta siguieron haciendo de las suyas y su zona de influencia no se termina en el Gran Buenos Aires: esta semana, Woody Harrelson también contó su experiencia del otro lado del planeta.

El reconocido actor participó recientemente del sketch “Close Encounter” del especial con el que el programa Saturday Night Live celebró sus 50 años y, según afirmó, para hacerlo se inspiró en su propia experiencia. Al menos, eso fue lo que le contó a Stephen Colbert en el ciclo The Late Show.

Mientras conversaban sobre la aparición de Harrelson en el clásico programa de humor, Colbert le preguntó al actor si creía en la existencia de extraterrestres. “Sí, quiero decir que soy de mente abierta”, respondió el protagonista de True Detective. Y, cuando el anfitrión insistió y le consultó directamente si había experimentado algún encuentro cercano, el actor se mostró incrédulo.

“¿De verdad me estás preguntando si he tenido una experiencia extraterrestre?”, preguntó, para el deleite de los espectadores que reían en el estudio. Colbert, entonces, se defendió: “No estoy diciendo ‘¿Te han secuestrado?’”, comenzó, y luego bromeó: “Pero si te han secuestrado, ¡ahora sería un buen momento para contarlo! ¿Pero has visto un ovni? Porque yo sí, he visto cosas que no puedo explicar”.

Esa confesión resultó clave y sirvió para que el actor se abriera. “ Lo admito, me ha pasado. No me secuestraron. O tal vez sí, y lo olvidaron ”, bromeó. Y luego, relató que el hecho ocurrió en 1974, cuando era un adolescente, en Ohio.

“De repente, me di cuenta de que todo el mundo estaba en la calle, así que salí y miramos hacia arriba. Era de noche y había unas luces que parpadeaban y luego se disparaban por todo el cielo”, recordó. “Y luego había una por allí, se disparaba por aquí y había varias más. Simplemente, seguían cruzando el cielo”.

“ Todos lo estuvimos observando durante un rato, duró unos minutos y después, finalmente, ¡zas!, nos fuimos a otro lado. A otro mundo ”, aseguró. Lo más curioso es que después, según recordó Harrelson, nadie mencionó el extraño suceso.

“ Ninguno de los que estuvimos ahí hablamos sobre lo que había ocurrido. Literalmente, todos entramos a nuestros hogares y nadie dijo nada . Fue muy extraño, incluso para mí, que era muy chico”, explicó. “Por supuesto que existen los extraterrestres. Y lo que cuento es verdad. ¿Por qué iba a mentir?”, indicó.

En el mismo programa, Harrelson también recordó el momento en el que casi arruinó un recital de Grateful Dead cuando, en los años noventa, se sentó accidentalmente en un teclado mientras estaba drogado con hongos.

El actor contó que conoció a la banda a través de un amigo en común. “Me llevó a un concierto en el norte de California y tomamos algunos hongos y estuvimos pasando el rato. Hablamos con todos allí y, antes de que me diera cuenta, ya estaba conociendo a los Dead. Charlamos un minuto y luego me dijeron: ‘Tenemos que salir’”.

El actor explicó que mientras disfrutaba del concierto al costado del escenario con Bruce Hornsby, notó que el músico había decidido sentarse en el respaldo de una silla. “Me dije: ‘Me sentaré en el respaldo de mi silla’. Y de repente, esta cacofonía salvaje y discordante de notas locas simplemente ¡ZAS!”, dijo. “Bueno, me dije a mí mismo: ‘¡Qué genio!’ Pero luego noté cosas, y, por supuesto, las cosas estaban surgiendo , y miré y vi a Jerry [García] mirándome a mí y a Phil [Lesh] y Bobby [Weir] y me estaban mirando directamente, como si fuera un sueño. Y pensé: ‘¡Guau!’.

Lo siguiente que vio Harrelson fue un grupo de plomos y asistentes gritando improperios y corriendo hacia él. “ Bruce me dijo: ‘Woody, ¡estás sentado sobre un MIDI en vivo!’, que es un teclado ”, dijo Harrelson, lo que provocó que el presentador Stephen Colbert respondiera: “¿Estabas haciendo un solo de trasero?”. “Sí, lo hice. Esa fue mi primera experiencia con ellos”, respondió el actor.

LA NACION