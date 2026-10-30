Xuxa va a ser abuela por primera vez y celebró la noticia con un emotivo pedido de disculpas: “Perdóname, de verdad”

Xuxa será abuela por primera vez. Su única hija, Sasha Meneghel, anunció que espera un bebé junto al cantante João Lucas, y la reacción de la animadora no tardó en llegar. Con una publicación tan emotiva como espontánea, celebró esta nueva etapa familiar.

El anuncio del embarazo se conoció este jueves 29 de octubre a través de las redes sociales. La pareja compartió una serie de fotografías con imágenes de la ecografía y un registro del músico besando la panza de Sasha. Horas después, la futura abuela tuvo su propio momento: sonriente, con la ecografía en las manos y acompañada por su perrita Doralice, posó para un álbum que enseguida adquirió un significado especial para sus seguidores.

Xuxa y su hija Sasha Meneghel Blad Meneghel

“Cuando vi a mi madre sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día seré yo quien sostenga a mi nieto’”, comenzó el texto con el que la animadora le contó a sus seguidores que será abuela.

“Perdóname, Sasha, por haberte preguntado cada vez que tenías novio... Luego te casaste y dije: ‘¡Ahora ya puedo ser abuela!’. Perdóname por todas las veces que te envié videos de niños bailando, cantando o jugando con animales, diciéndote: ‘Mira, mi futuro nieto’“, dice la cantante.

“Sa, vida mía, sabes cuánto te quiero. Me hace tan feliz saber que un pedacito de João —mi yerno, a quien le pedí a Dios— y del amor de mi vida —que eres tú—, nacerá bajo mi mismo signo... Un ariano que será profundamente amado. ¡Perdóname, de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima! ¡GRACIAS!“, finaliza el posteo.

Sasha y João Lucas se casaron en mayo de 2021, después de haber hecho público su noviazgo el año anterior. La celebración de la boda fue íntima y tuvo lugar en la casa de Xuxa en Angra dos Reis. Cinco años más tarde, la pareja vuelve a compartir una noticia que pone a toda la familia de festejo.

Una niña esperada

El 28 de julio de 1998, Xuxa daba a luz en un centro médico de Río de Janeiro a Sasha Meneghel Szafir. Junto a ella estaba el empresario, modelo y actor Luciano Szafir, el hombre que había conquistado el corazón de la animadora infantil.

Sasha se convirtió, de inmediato, en el centro de atención. Incluso las primeras imágenes de la recién nacida fueron emitidas para todo el país en horario estelar a través del noticiero de TV Globo. Según la revista Veja, su nacimiento se convirtió en el más documentado de la historia de Brasil.

Con una madre cantante, conductora y empresaria dedicada por completo a su carrera artística, era imposible pensar que la heredera iba a elegir otro destino para su vida. Desde muy chica, entonces, Sasha tomó con naturalidad el hecho de estar frente a las cámaras. Así, hizo varias apariciones en los programas de su madre hasta que en 2009 debutó en la pantalla grande en Xuxa en el misterio de Feiurinha, un film dirigido por Tizuka Yamasaki.

Xuxa y la pequeña Sasha HOLA

Pero no todo en la vida de la niña Meneghel Szafir eran los flashes: con claras habilidades para el deporte y capacidad atlética, Sasha también fue jugadora de voleibol en el equipo Club de Regatas de Flamengo. Incluso, en 2011, fue invitada por la Confederación Brasileña de Voleibol para participar de los entrenamientos con la selección brasileña Sub-19.

De redes y pasarelas

Sasha Meneghel durante un desfile de Ferragamo, en Milán Jacopo M. Raule - Getty Images Europe

Decidida a entrar al mundo de la moda por la puerta grande, cuando terminó la secundaria en la Escuela Americana de Río de Janeiro -en 2016-, Sasha se mudó a Nueva York para estudiar en la exclusiva escuela de diseño Parsons. Su belleza y su forma de desenvolverse la llevaron de inmediato a convertirse en influencer.

De a poco, Sasha fue construyendo un nombre propio. A finales de 2016, debutó en el universo de la moda en el rol de diseñadora con una colección cápsula pensada en conjunto con Coca-Cola Jeans . “Estamos en la etapa de producción de piezas experimentales, pero nuestro objetivo es que mi colección lleve mi ADN”, aseguró la joven en diálogo con la revista Vogue. La línea de la hija de Xuxa llegó a las tiendas en febrero de 2017.

Desde aquel entonces, no solo los seguidores en su cuenta de Instagram empezaron a crecer a un ritmo acelerado sino que es frecuente verla en las pasarelas.

Una boda a orillas del mar

Sasha Meneghel y João Figueiredo dieron el "sí" en un lujoso festejo en Angra dos Reis @sashameneghel

Así como desde muy chica Sasha supo lo que quería de su vida profesional, en el amor también apostó fuerte a muy corta edad: el 25 de mayo de 2021, con apenas 22 años, la modelo se casó con el cantante de gospel João Figueiredo, su enamorado y también su mejor amigo. La ceremonia tuvo lugar a orillas del mar en la localidad brasileña de Angra dos Reis, a 150 kilómetros de Río de Janeiro.

Sasha y João, un año menor que ella, estaban comprometidos desde noviembre de 2020 y eligieron vivir en San Pablo, ciudad donde residen los padres del novio, después de conocerse cuando ambos vivían en los Estados Unidos. A la lujosa boda asistió un reducido grupo de personas, entre las que se encontraban Xuxa junto a otros familiares y amigos de la pareja. Para la gran celebración, Sasha lució un vestido blanco diseñado por ella misma y compartió varias fotos de la intimidad del festejo en sus redes sociales.

“Me casé con mi mejor amigo. Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre. Sasha Meneghel Szafir Figueiredo”, escribió aquel entonces la novia en una publicación en las redes que firmó con el apellido de João.