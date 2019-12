Vicky Xipolitakis junto a su exmarido cuando su hijo recién había naciod Fuente: Archivo

26 de diciembre de 2019 • 15:58

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli estuvieron casados 17 meses y tuvieron un hijo, Salvador Uriel, de un año. Ahora ya divorciados, ambos están enfrentados, entre otras cosas, por la cuota alimentaria. La mediática no aceptó la propuesta de Naselli, pero la Cámara que atiende el caso, en segunda instancia, acaba de dictar sentencia. "Hay una resolución que tiene que ver con la cuota de alimentos y notificamos a la señora esta mañana. Ella decía que mi cliente no cumplía con la cuota, pero yo tengo los comprobantes, y está todo en el expediente. Hubo un primer fallo que apelaron, pidieron más dinero y ahora se estableció el pago de una cuota más el pago en especies, que es alquiler, expensas y prepaga", detalló Guadalupe Guerrero abogada de Naselli, en Intrusos.

"Hubo varias audiencias conciliatorias donde casi llegamos a un acuerdo, que era una suma de dinero más especies hasta que el nene sea mayor de edad, con un índice de inflación establecido. Pero la otra parte no aceptó y pidió una suma exorbitante, no hay monto similar ni siquiera en América Latina", reveló la abogada sin dar más detalles y agregó: "Los reclamos de la otra parte fueron excesivos. Ya no hay instancias para apelar. El juez determinó que ambos padres son solventes y están obligados al sostenimiento de su hijo. Ahora cada uno tiene que pagar la mitad de los gastos de alquiler, expensas, servicios y prepaga. Aparte, la cuota de alimentos que tiene que pasar mi cliente. Esto no es un arreglo sino una sentencia judicial".

Por otra parte, Guerrero contó que Naselli no ve a su hijo desde el 24 de julio, cuando Xipolitakis le hizo una denuncia por violencia. " Hay una restricción perimetral. Ambas partes tienen que hacerse pericias y con ese resultado van a comprobar que mi cliente no es una persona violenta y se va a poder arreglar un régimen de visitas. Él desea ver a su hijo y su familia también quieren verlo. Tuvieron una mediación el otro día con la abuela paterna, pero la otra parte no se presentó. Mi cliente vive en los Estados Unidos, pero podría venir entre diez y quince días al mes y hacerse cargo de su hijo. Lo único que nos importa es resolver la situación familiar. A él le importa su hijo y quiere tener contacto".

Además confirmó que no hay bienes para dividir: "En esos 17 meses [que estuvieron juntos] mi cliente no adquirió nada. Ella sí compró, pero mi cliente no va a ir por eso".