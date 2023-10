escuchar

Yair Dori, el productor argentino-israelí lleva décadas ocupando el puesto de diplomático no oficial y de custodio de los vínculos culturales entre la Argentina y el país al que emigró en 1968.

Gracias a su olfato en sintonía con los fenómenos populares, en los años noventa apostó a que ficciones televisivas como Chiquititas, Rebelde Way y Muñeca brava pudieran enganchar al público israelí. Su instinto resultó acertado y derivó en fenómenos de público que excedían la pantalla chica. Gracias a la programación de las tiras argentinas, sus protagonistas se volvieron estrellas de convocatoria masiva en Israel, que celebraba cada una de sus visitas, promovidas por el sello de Dori, como una fiesta nacional.

El empresario, al que muchos le agradecen la proliferación del estudio del castellano en el país de Medio Oriente es ahora testigo, como el resto de sus compatriotas, de uno de los momentos más cruentos provocado por el ataque perpetrado el sábado por el grupo terrorista Hamas, un conflicto sobre el que él, lamentablemente, tiene mucha experiencia.

Dori combatió en la guerra entre Egipto e Israel y fue condecorado por su valentía Eduardo Carrera/ AFV

“Fuimos sorprendidos por esta organización terrorista que dice ser un movimiento político pero no lo es. Son terroristas, fundamentalistas, cuyo único objetivo es matar, invadir Israel y asesinar a todos sus civiles. Eso fue lo que trataron de hacer. Hemos tenido muchas bajas, incluso ahora no creo que tengamos el número total en claro. Hasta ahora se habla de alrededor de 700 asesinados y 2400 secuestrados. Pero lamentablemente sabemos que son muchos más”, dice Dori desde su casa en Tel Aviv. Incluso con su experiencia como combatiente durante la guerra entre Egipto e Israel a finales de los años sesenta, el productor afirma que lo que su país está viviendo ahora es distinto a todo lo conocido en la larga historia de este conflicto. En aquella guerra Dori resultó herido de gravedad (perdió un ojo y el brazo derecho), fue tomado prisionero durante un año y condecorado por la ministra israelí Golda Meir tras su liberación.

-¿En qué sentido lo que está pasando ahora es tan diferente según su punto de vista?

-Se manejaron sin ningún código de humanidad. Es un ejército de mercenarios asesinos cuyo único objetivo fue matar. Todo comenzó, como saben, en una fiesta musical de jóvenes al aire libre y fueron matando a diestra y siniestra. Asesinaron a niños, mujeres embarazadas, sin distinguir nada. Por otro lado, nosotros tenemos un ejército popular que en los últimos dos días incorporó a más de 300.000 reservistas y se siguen sumando más. Además hay gente que debió abandonar sus casas para refugiarse en campamentos de las Naciones Unidas.

Puente celeste y blanco

Dori rodeado por los integrantes de Erreway, Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas Archivo

Durante años, Dori fue el puente que achicaba las distancias entre su país natal y su tierra de adopción a través de las historias de ficción realizadas en Argentina que conectaban directo con el público israelí. De los enormes éxitos cosechados por fenómenos televisivos como el de Chiquititas, Muñeca brava y Padre coraje, gracias a las que estableció acuerdos de coproducción con Cris Morena primero y luego con Polka, resultaron también grandes giras y presentaciones en vivo de sus protagonistas como Lali Espósito, Natalia Oreiro y Facundo Arana, a los que el productor recibía como anfitrión. Un rol que tenía pensado retomar el año que viene.

“El viernes estábamos por cerrar con algunos de los chicos del elenco de Rebelde Way para que vinieran a hacer una serie de conciertos acá y nos cayó todo esto. Pero seguramente lo haremos porque estamos preparando todo un espectáculo para marzo de 2024. Tenemos varios proyectos para seguir trayendo artistas de la Argentina a Israel. Acá hay un sentimiento muy especial hacia la cultura argentina en particular y la latinoamericana en general. A los espectadores locales estos artistas que entraron aquí por medio de las novelas hoy en día mantienen sus vínculos a través de las redes y son muy queridos aquí. Tenemos muchísimos jóvenes que viajan a la Argentina y están siempre dispuestos a sumarse a iniciativas con todo lo que esté relacionado con la Argentina”, detalla el productor, que en su biografía De infiernos y paraísos escribió sobre el vínculo entre ambos países.

-En este contexto, ¿es posible mantener una mirada optimista?

-Hay que mirar para adelante y no lo digo por mí porque considero que mi futuro ya me quedó atrás, pero hablo del futuro de este pueblo: nos vamos a quedar aquí y vamos a tener que seguir defendiendo nuestra existencia en este lugar del mundo.

-¿Cómo ve el conflicto a mediano plazo?

-Es un desastre y es un tema para largo. Creo que es el comienzo de un conflicto que yo rezo para que quede en esta zona, porque si los iraníes se meten directamente se puede desatar y ya no será solamente regional. Pero bueno, estamos todos convencidos de que éste es el momento para acabar con esta organización terrorista. No será fácil y se perderán muchas vidas de jóvenes que saldrán a defender al Estado y trataremos de ser fuertes todos. Yo soy un hombre de 76 años que vivió en los últimos 50 años todas las guerras que tuvimos aquí, pero siempre con la esperanza de que algún día íbamos a lograr convivir en paz con nuestros vecinos y que el enemigo pasaría a ser aliado, pero es un sueño que lamentablemente hoy en día no es nuestra realidad. Yo tengo a nietos que ahora fueron incorporados al ejército y a todos nos pasa lo mismo.

Esperanza de paz

“Nos levantamos a las 6.30 de la mañana del sábado con el sonido de las sirenas y desde entonces estamos aquí prendidos al televisor y tratando de ver de qué manera podemos aportar algo a esta situación”, cuenta Dori cuando se le pide que describa los últimos tres días en Israel y el antes y después que marcó el ataque de Hamas.

“Todo cambió en un segundo. Espero que algún día lleguemos a arreglos de paz con todos nuestros enemigos, pero bueno, ya los años y la experiencia me quitaron algo del optimismo que tenía cuando era joven. En la época del primer ministro Isaac Rabin sentimos la esperanza de un posible fin al conflicto, pero luego de su asesinato las cosas cambiaron. A mi criterio y sin querer entrar en demasiados temas de la política partidaria, el gobierno actual tiene un punto de vista equivocado. Pero no es el momento para entrar en eso. La esperanza de la paz existe siempre, la posibilidad de que algún día podamos convivir en paz en esta parte del mundo después de siglos de conflicto no se pierde, aunque ahora parezca remota. Pero no me cabe la menor duda que venceremos”.