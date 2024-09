Yuyito González habló del encuentro con los padres de Milei, de la cena posterior y la posibilidad de mudarse a Olivos

Escuchar

Como era de esperarse, Yuyito González decidió contar todos los detalles de su aparición en la presentación del presupuesto 2025 anoche en Empezar el día, el programa que lleva adelante en el canal Ciudad Magazine. Además de mostrar el look que eligió para acompañar a su novio en la Cámara de Diputados, la exvedette reveló el detrás de escena de su primer encuentro con sus suegros, contó cómo siguió la noche luego del discurso del libertario y confesó que está en sus planes mudarse a la Quinta presidencial de Olivos”.

Yuyito González juntos a los padres de Javier Milei Captura de TV

Yuyito abrió su programa a pura música y con un saludo a su flamante novio. “Besos mi amor”, dijo con la mirada fija en la cámara. Luego, catalogó de “espectacular” el discurso del Presidente en el recinto y celebró la “repercusión buenísima” que tuvo en las redes la cadena nacional. También mostró en vivo el look que eligió para la noche del domingo: un pantalón y un saco negro con una camisa transparente que combinó con una musculosa blanca debajo.

“Chicos, dormí poco, se nota, ¿no?” , confesó, y antes de acercarse a sus panelistas para dar detalles de lo que vivió anoche en su rol de novia del Presidente, destacó que “fue hermoso” haber conocido a “sus suegros”, Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich, los papás de Javier Milei. “Fue muy cálido el encuentro, muy ameno. Fueron muy amables. Muy cariñosa la mamá, muy amable el papá. La verdad es que me encantó. Fue muy lindo, hicimos un montón de fotos, conversamos. Y después pusimos toda la atención en Javier”, repasó.

Una vez en compañía de sus panelistas, Marcia “Pochi” Frisciotti y Facundo Ventura, Yuyito reveló el detrás de escena del evento: contó que vio a sus suegros muy “amorosos” y “muy emocionados” por su hijo y que la discreción fue lo que marcó su look. Además, explicó que compartió el palco con Mechi Espert y con Cristina Francos, las esposas de José Luis Espert y Guillermo Francos y que fue con ellos con quienes cenaron luego del acto en Olivos. “Los papás de Javier no fueron. Ya era tarde”, aclaró.

Contó además que fue la primera vez que fue al Congreso, que “le encantó” y reveló que durante la hora que estuvo en el palco se saludaron, se sacaron fotos y hablaron de Milei, aunque no hubo una charla profunda porque “no daba la situación”. “Todos estábamos mirando el recinto, quiénes estaban, los que entraban”. “Fue toda una experiencia muy linda, muy buena y lo que se presentó del presupuesto fue muy interesante”, agregó.

Cerca de Olivos

“¿La mamá te dijo ´Yuyito, te quería conocer’ o ´me encantaría que un día nos juntemos, vengas a casa´?”, quiso saber Frisciotti. “Sí, me dijo”, confesó la exvedette. “Me dijo ´estoy a cinco cuadras´”, agregó. “Ah, ¿vive a cinco cuadras de tu casa?”, reaccionó la columnista. “No, a cinco cuadras de Olivos”, corrigió Yuyito y no pudo contener la risa. Rápida, la panelista le consultó entonces por los rumores que indican que muy pronto arrancaría una convivencia con Milei. “¿Es real que te vas a mudar a la Quinta de Olivos?”, disparó. “En algún momento me voy a mudar. Está charlado. Tengo ganas. Tenemos ganas de pasar más tiempo juntos y que todo de alguna manera se simplifique”, explicó. “Pero bueno, como todo. Es un día a día. Yo tengo mis trabajos, mis horarios, Javier ni hablar, pero más que nada soy yo la que se va a trasladar, así que es un poco acomodar”, analizó.

No conforme con la respuesta, la panelista fue por más: preguntó sobre un posible casamiento con el libertario y cómo piensa equilibrar su carrera y su vida con el rol de primera dama y el acompañamiento que precisa un presidente. “Tengo que ir aprendiendo los detalles de toda esta situación. Hablando en serio, yo voy preguntando. No es mi ámbito. Mi ámbito ha sido otro hasta ahora. Yo creo que todo, cuando hay amor y hay ganas de que todo avance... yo en mi caso voy adaptándome y prestando mucha atención y experimentando”, contó.

“Yo lo vivo con alegría. A mí me encanta y yo elijo esto, no es que estoy obligada. Y él elige también. Así que sí, en mi caso es un proceso que lo tengo que ir llevando de una manera bien atenta porque soy yo la que me tengo que trasladar y adaptar”, completó. También confesó que Estéfano, su hijo, no se va a mudar con ella. “A Stefano le copa, el depto”, dijo entre risas. “Los chicos están contentos. Ven cómo todo va avanzando”, agregó en relación con sus hijas también, Bárbara y Brenda.

Por último, Yuyito eligió compartir el momento en el que, ya en el estrado, Milei la saludó a ella y ella lo saludó a Milei. “Es una expresión muy hermosa, muy linda”, destacó. Con la imagen de la sonrisa del Presidente de fondo, la conductora sentenció. “Ese fue el momento en el que coincidimos en saludarnos. De tan lejos. Mirá qué lindo, qué hermoso. Me la guardo. Qué ternura, qué divino”, cerró.

LA NACION