Zaira Nara le cerró las puertas al amor y dio una extraña explicación sobre su relación actual con Paula Chaves

Sin muchas ganas de explayarse sobre su presente sentimental, Zaira Nara dio algunos indicios de cómo se encuentra hoy su corazón. A siete meses de su separación de Jakob Von Plessen, la modelo aseguró que se encuentra sola y sin muchas ganas de apostar al amor. Además se mostró orgullosa al hablar del rol de Wanda, su hermana, en la competencia gastronómica de Telefe, MasterChef, y dio una extraña explicación sobre su actual relación con Paula Chaves.

En septiembre de 2022, a través de un posteo en Instagram, la modelo anunció su separación de Jakob Von Plessen tras ocho años juntos y dos hijos en común, Malaika (7) y Viggo (3). Posteriormente, rehizo su vida de la mano del polista Facundo Pieres y, tras meses de rumores que nunca terminaron de confirmarse de manera oficial, fueron vistos por primera vez juntos en el verano, un evento en Punta del Este. Sin embargo, esa relación tampoco funcionó.

“Dejen de ponerle títulos”, arrancó la nota la modelo cuando Alejandro Guatti, movilero de Intrusos, le preguntó cómo estaba y si su estado era “separada”. “Yo nunca aclaré. El año pasado terminé una relación de muchos años, muy importante, y nunca aclaré ni di ningún otro titular”, explicó con énfasis. “No hay nada que aclarar ni para un lado ni para el otro”, agregó, en clara alusión a su posterior relación con Pieres y el fin de ese vínculo al que nunca le puso rótulo en público.

“Soy una persona libre que tiene ganas de divertirse”, dijo con una gran sonrisa para explicar su presente. “Por ahora no me estoy divirtiendo, les aclaro”, se interrumpió con temor a que esa frase se replique y se tergiverse la intención con la que la dijo. “¿Las puertas de tu corazón están abiertas?”, quiso saber entonces el periodista, y Zaira no dudó un segundo la respuesta: “No. La verdad que no. Creo que se abren cuando uno está en esa situación”. Luego, explicó que por ahora no le gustaría conocer a nadie.

Zaira junto a Facundo Pieres durante su breve romance RsFotos

Hermana orgullosa

Cuando fue el turno de hablar de su hermana, Wanda, y su labor como conductora de MasterChef, Zaira se mostró orgullosa. “Me encanta. Y me encanta cuando la veo a ella, cuando tira sus chistes o su humor”, aseguró y agregó: “Ella tiene un montón para dar y le dio una calidez al programa que está buenísima”.

Consultada sobre la reconciliación de la empresaria y Mauro Icardi, su marido -con quien tuvo un largo impasse consecuencia de su supuesta relación con la China Suárez, episodio que dio lugar al Wandagate- Zaira se mostró muy contenta por ver bien a su hermana. “A veces en las relaciones, sobre todo en las relaciones largas, hay que reinventarse, volver a enamorarse. No es tan fácil, así que estoy muy feliz por ella”.

Wanda Nara compartió una foto y los usuarios advirtieron un parecido con la China Suárez (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Por último, la modelo habló de su amistad con Paula Chaves, una relación que también habría sufrido los daños colaterales de su breve romance con Piere. “No sé qué se habló pero la relación está como tiene que estar, bien”, explicó. Luego, dio algunos detalles más del vínculo. “¿Se ven?”, le preguntó Guatti. “Se ven, se hablan. Todo”, repitió ella. “Me la cruzo casi todos los días porque vamos al mismo gimnasio, al mismo supermercado. La relación está bien”, cerró.

Relación rota

La tierna foto de Zaira Nara y Paula Chaves instagram @chavespauok

Hace unas semanas, Paula Chaves visitó el programa de Fernando Dente en América y habló de su vínculo con Zaira. Los rumores de que la relación entre ellas se resintió comenzaron cuando se confirmó que la hermana de Wanda mantenía una romance con Facundo Pieres, expareja de la conductora. A pesar de que las dos desmintieron en ese momento el chispazo, la exconductora de Bake Off se sinceró sobre el vínculo que mantiene con su amiga y fue contundente.

En una prueba en la que tuvo que elegir entre dos figuras públicas para encargar el cuidado de sus hijos, la actriz escogió a Nara por sobre Damián Betular. “Está más cerca”, argumentó. El conductor aprovechó el momento para consultar sobre su relación con la menor de las hermanas Nara y le preguntó: “¿No hay pelea?”. Tras unos segundos de silencio, Chaves respondió: “No”. Y aclaró: “Está todo bien. La vida misma. A veces, me cuesta caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea, sino que pasó la vida y cuestiones que, tal vez, nos alejaron un poco”. Para cerrar, indicó: “Hay mucho cariño, mucho amor y una amistad muy larga. Pero, pasaron cosas en la vida que hicieron que no compartamos tanto como antes. Pero el amor y la amistad están”.

