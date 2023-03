Paula Chaves se sinceró sobre su vínculo con Zaira Nara y fue tajante: “Me cuesta caretearla”

escuchar

Los rumores de que la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves se resintió, comenzaron cuando se confirmó que la hermana de Wanda Nara mantenía una relación con Facundo Pieres, expareja de la conductora. A pesar de que desmintieron esto, ahora la modelo se sinceró sobre el vínculo que mantiene con su amiga y fue contundente.

Nara y el polista fueron captados juntos en una actitud romántica en un evento en Punta del Este (Uruguay) recién iniciado el año 2023. Chaves fue novia del deportista entre 2008 y 2010 y, en un momento, hasta sonaron las campanas de boda.

En enero de este año, cuando los rumores se confirmaron, la actriz aseguró que con Zaira estaba todo bien. “Fue hace muchos años y ya está. Hace mucho que estoy en medio de situaciones que no me gustan y me incomoda, porque no son temas míos en realidad”, señaló. Y apuntó: “Ella es amiga y es vecina. Está todo bien”.

La espontánea reacción de Paula Chaves ante la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres.

Pero, en su paso por Noche al Dente (América) días atrás, Chaves se sinceró en diálogo con Fernando Dente sobre su actual relación con quien la madrina de su hija Filipa, que nació en julio de 2020.

En una prueba en la que tuvo que elegir entre dos figuras públicas para encargar el cuidado de sus hijos, la actriz escogió a Nara por sobre Damián Betular. “Está más cerca”, argumentó.

Paula Chaves habló sobre su relación con Zaira Nara

El conductor aprovechó el momento para consultar sobre su relación con la menor de las hermanas Nara y le preguntó: “¿No hay pelea?”. Tras unos segundos de silencio, Chaves respondió: “No”. Y aclaró: “Está todo bien. La vida misma. A veces, me cuesta caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea, sino que pasó la vida y cuestiones que, tal vez, nos alejaron un poco”.

Para cerrar, indicó: “Hay mucho cariño, mucho amor y una amistad muy larga. Pero, pasaron cosas en la vida que hicieron que no compartamos tanto como antes. Pero el amor y la amistad están”.

La relación de Paula Chaves con La China Suárez

La amistad de Paula Chaves con Zaira Nara no fue la única que se resintió. La actriz explicó semanas atrás que, a pesar de la estrecha amistad que la unía con Eugenia “La China” Suárez, su vínculo se rompió. Si bien no dio detalles sobre los motivos, los rumores apuntaron a que tendría que ver con el escándalo mediático conocido como el WandaGate, que señaló a la intérprete de “Lo que dicen de mí” como tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

ARCHIVO-. Paula Chaves y la China Suárez se distanciaron de su amistad

“No soy más amiga, pero está todo bien. Nos cruzamos en un evento y nos saludamos. Todo bien. Lo que pasa es que las relaciones van cambiando, nos pasa a todos en general. Uno va creciendo (...) pasó el tiempo y, sin que pase nada, también nos separamos. A Eugenia la quiero un montón”, expresó.

