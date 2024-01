escuchar

Zaira Nara y Facundo Pieres ya no esconden su amor. Desde hace varias semanas, la pareja comparte momentos y gestos de intimidad en público y blanqueó su romance con la publicación de algunas imágenes de viaje juntos. La modelo y conductora fue incluso más allá y habló abiertamente acerca de la relación que mantiene con el polista y contó por qué mantuvo el vínculo en secreto durante largo tiempo.

A través del ciclo de streaming Rumis, del que forma parte junto a Lola Latorre, Juariu, Lizardo Ponce y Cachete Sierra, la hermana de Wanda Nara se refirió a su actual presente amoroso y dio detalles acerca de la evolución de la relación. Ante la pregunta sobre si el deportista suele acompañarla a eventos, respondió: “Ayer me acompañó a uno”, aunque, según matizó, ella prefiere mantener un perfil bajo en este sentido. “ No me gusta que me acompañen. Me gusta separar mi trabajo de mi vida personal, pero en momentos importantes en que hay que bancar al otro, siempre estoy, y mi pareja siempre está, pero el abotonamiento 24 por 7 no me gusta ”, aclaró.

La modelo y el polista viajaron juntos a Punta del Este foto: Marcelo Rodríguez

“Qué alivio que blanquearon, ¿no?”, expresó a continuación al aire su compañero Lizardo Ponce. Con un suspiro, la modelo puso en palabras los motivos por los que decidió mantener oculto el noviazgo y develó el misterio: “ Para mí era todo un tema por mis hijos . Para mí la gente estaba en un segundo plano. El que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los chicos, que cuando tienen cierta edad, primero tenés que decírselo a tus hijos, y yo no estaba preparada para decirles: ‘mamá está en pareja’ ”, compartió.

Nara aclaró entonces que su familia necesitaba asimilar los cambios. “ Mis hijos estaban haciendo un duelo, al igual que yo, que para mí llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro tiempo ”, mencionó.

Lola Latorre quiso saber entonces si los pequeños, nacidos fruto de su relación con Jakob Von Plessen (de quien se separó en 2022, en medio de rumores de infidelidad), hacen preguntas acerca de la actual pareja de su mamá.

Tras largos meses en secreto, la pareja finalmente decidió blanquear la relación foto: Marcelo Rodríguez

“Sí. Y la verdad es que es un tema delicado, por eso me tomé todo el tiempo del mundo. En cuanto a lo que es mi vida privada, me tomo mis tiempos y hago oídos sordos a lo que pasa afuera, y cuando dicen, ‘¿pero quién se cree que es, que no lo dice, que no blanquea?’. Me chup… un huevo lo que digan los demás”, contestó Nara convencida.

Y continuó: “A mí me importa el bienestar de mis hijos. Y lo voy a hacer cuando la vea a mi hija preparada para escucharlo, no cuando un panelista o un conductor quiere que lo diga. Para mí fueron los dos años más difíciles en mi vida, a nivel personal, pero a nivel carrera fueron los mejores. Yo tenía que estar fuerte para expresarles esto a mis hijo s”.

Tras publicar en sus respectivas cuentas de Instagram su primera foto oficial juntos a final del año en un viaje a Cataratas, Nara y Pieres volvieron a mostrarse muy acaramelados en público, esta vez disfrutando en los últimos días de los encantos del verano en Punta del Este. En medio de rumores de embarazo que la modelo se encargó de desmentir, los novios se tomaron unos días de descanso y compartieron tiempo juntos en Playa Brava, sin escapar de los paparazzi.

En los últimos meses, Zaira se había hecho presente en varios de los partidos que jugó Pieres para alentarlo, y fue en el último encuentro deportivo al que asistió, en el Abierto de Palermo (en el que La Natividad se consagró campeón) cuando el polista posteó una imagen de ellos de espaldas que ya anunciaba la consolidación del vínculo.

La postal que compartió Facundo Pieres junto a Zaira Nara en su reciente viaje a las Cataratas Instagram: zaira.nara

La relación entre ambos comenzó en 2022, aunque, según trascendió, sufrieron una crisis a mediados de este año. En los últimos meses, Facundo Pieres se acercó a los dos hijos que Zaira Nara tuvo con Von Plessen, Malaika y Viggo, y se sembró la unión entre ambas familias, junto a Renata, hija del deportista. Semanas atrás, Zaira compartió una foto con Viggo y su novio le comentó: “Dos jetones”, junto a un emoji de una carita tirando un beso y un corazón. Así, Pieres demostró que no solo está muy bien con Zaira, sino que también tiene un excelente vínculo con sus hijos y que ya son una familia ensamblada.

