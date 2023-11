escuchar

Pese a que en abril de este año enfrentaron una pequeña crisis, Zaira Nara y Facundo Pieres oficializaron su relación y se los ve más enamorados que nunca. Pero el vínculo no solo los tiene a ellos como protagonistas, sino también a Renata, la hija del polista, y a Malaika y Viggo, los hijos de la conductora con Jakob Von Plessen, quienes parecen llevarse muy bien.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 6.7 millones de seguidores, la conductora compartió una secuencia divertida y tierna, en la que se la vio junto a su hijo de tres años vestido de hombre araña. “Pequeño hombre araña”, escribió en la descripción del posteo, el cual obtuvo más de 70.000 likes.

Zaira Nara en la Presentación del equipo de polo Natividad en Pony Line Bar, Four Seasons Hotel Buenos Aires Gentileza FS Buenos Aires

Pero lo que más llamó la atención fue el gesto del deportista, que demostró el excelente vínculo que tiene con los pequeños de su novia. “Dos jetones”, escribió junto a un emoji de una carita tirando un beso y un corazón.

El gesto de Facundo Pieres que demuestra que con Zaira Nara ya son una familia ensamblada (Foto: captura/Instagram@zaira.nara)

Entre los comentarios, también se encontraron mensajes de famosos como Wanda Nara, quien comentó: “Por dioshhh”; Catherine Fulop con “Hermoshoooos” y la madre de la modelo, Nora Colosimo, que añadió: “Definitivamente sos actor, Viggo”.

Los fanáticos de la modelo tampoco quisieron guardarse los halagos y en cuestión de minutos colmaron la publicación. “No puede ser más dulce Vigo!!! Puro amor!!!”; “Qué hermosa Zaira, es la barbie morocha”; “Esos momentos tan lindos!! Mamá y su cachorro. Nunca dejes de brillar porque ellos siempre siguen el ejemplo de los papás. Si mamá y papá están bien y felices, ellos también lo estarán siempre. ¡Están hermosos los dos!!”, fueron tan solo algunos.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, la hermana de la empresaria mediática anunció su separación de Von Plessen, luego de ocho años de relación y dos hijos en común: Malaika, de 7 años, y Viggo, de 3. Al mes, la modelo fue vista con Pieres, con quien en el medio tuvo un impasse y recién en octubre de este año blanqueó su noviazgo con una romántica foto.

Zaira Nara y Facundo Pieres

A través de sus stories de Instagram, donde tiene 90.000 seguidores, el polista publicó una imagen en la que estaba con Zaira abrazados y de espaldas mientras daban un paseo. Horas más tarde, desde la cuenta de X (ex Twitter) de LAM (América), repostearon la foto y escribieron: “Blanqueading”, tuit con el que hicieron referencia a la oficialización de la relación.

Polémico pedido de Zaira Nara en la tapa de los personajes del año

Durante estos días, la menor de las hermanas Nara fue noticia al conocerse el motivo por el cual habría decidido no ser parte de la producción de la tapa de los Personajes del Año de la revista Gente. Según revelaron en Socios del espectáculo (eltrece), la novia de Facundo Pieres no quedó del todo conforme el lugar que le dieron para la foto.

“Guerra de hermanas, escuchen lo siguiente. Otro año que Zaira falla y no acude a la fiesta de los Personajes del Año. Wanda Nara pidió estar en un banquito en la parte delantera, se sacó la foto antes, junto con (Mauro) Icardi”, reveló Rodrigo Lussich.

Y completó: “Después, llamó Zaira y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente, no se lo dieron, porque la foto de Wanda ya se había sacado, no podía ocupar el mismo lugar. Al final, Zaira no estuvo presente”. Se trataría de la segunda edición en la que la modelo está invitada al evento y no asiste porque no le dan el lugar que pide.