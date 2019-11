Zulma Faiad contó que abortó cuando tenía 48 años

La actriz habló de su vida en una extensa nota radial y se manifestó a favor del aborto. Fuente: Archivo

Fue modelo, actriz y vedette. A sus 75 años, Zulma Faiad tiene una extensa trayectoria de la que hablar con la prensa. En una entrevista radial con El Show del Espectáculo, programa conducido por Ulises Jaitt en La Salada, Faiad sorprendió con una declaración sobre su vida privada. "Yo me he sacado un hijo", dijo. "Estoy a favor del aborto".

La actriz se extendió sobre la decisión que tomó a sus 48 años y dijo que fue víctima de "mucha crueldad": "Él no lo quería, no pude soportarlo", sostuvo. Preguntada por quienes estaban en el piso de radio sobre cómo había atravesado ese momento y si alguien la había acompañado, Faiad señaló: "Siempre me acompaño sola en esas circunstancias".

Luego, la actriz habló del contexto en el que había tomado esa decisión. "Yo ya estaba grande, 48 años tenía, y ese niño quería un padre, y yo lo quería con ese padre. Y no es que yo no lo quise porque para mí era tarde", explicó. Además, Faiad contó que en ese entonces sus hijos ya eran grandes y ella hubiera estado sola para criar un hijo. "Al ser hija de padres separados te digo no", sumó.

En esa misma charla habló de su presente, de su salu d y de sus estados de ánimo. "Estuve pasando problemas familiares, me agarró una depresión existencial que no tenía planeada para esta altura de mi vida en donde uno quiere que las cosas estén bien. He sentido que estuve perdiendo la alegría porque han sucedido pérdidas que para mí han sido muy importantes", dijo. "La muerte me impacta y los duelos son largos: murió mamá, papá y estuve cuatro años con ataques de pánico".

Finalmente, Faiad contó que hace 10 años, cuando se separó, decidió que ese sería el último amor de su vida. "Si no tengo un compañero incondicional no puedo soportar la soledad de dos en pareja. Soy demasiado romántica. Yo lo que necesitaría, porque me encanta, es tener un compañero con el cual me identifique y no una gran pasión. No es fácil estar a mi lado porque soy inteligente e intensa", agregó.