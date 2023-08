escuchar

Luego de que dio a conocer la noticia sobre el supuesto embarazo de Daniela Celis, Pilar Smith podría sufrir consecuencias judiciales. Trascendió que la ex Gran Hermano tiene la intención de demandarla por contar esta información y comenzaría en los próximos días con el proceso. La periodista se mostró tranquila y aseguró que procedió de forma correcta.

La noticia irrumpió en los últimos días. En su cuenta de Instagram, Smith respondió a la pregunta de un seguidor y reveló que Daniela estaría embarazada de gemelos y que su familia recibió la noticia durante los últimos días.

A la información se le sumaron dos hechos importantes que parecieron apoyar la versión. La primera de ellas fue la ausencia de Daniela y Thiago Medina de la fiesta Bresh, a la cual suelen ir regularmente y donde se mostraron muchos otros exparticipantes de Gran Hermano. En esa misma línea, la joven tampoco se hizo presente en Fuera de Joda, el stream que protagoniza junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar.

Daniela Celis accionará judicialmente contra Pilar Smith por decir que está embarazada

A partir de las repercusiones que generó la noticia y la falta de confirmación por parte de la involucrada, sí surgió que la situación de que esto se comparta públicamente le generó mucho malestar a Daniela. Esa molestia se tradujo en una supuesta presentación judicial que se presentará en las próximas horas.

De acuerdo a lo que reveló el periodista Pampito Perelló en Intrusos (América TV), en un comienzo la representante legal de Daniela tenía la idea de demandar directamente a Pilar Smith, mientras que a partir de la repercusión que generó la noticia, la abogada se decidió por accionar no solo contra la periodista, sino contra varios otros medios que se hicieron eco de esta revelación.

Inmediatamente después de esta noticia, Smith se comunicó por videollamada con el ciclo televisivo y se refirió al tema públicamente. “La verdad que estoy muy sorprendida con esta noticia, con esto que me enteré de Daniela hace un rato nada más. Raro, la verdad que muy raro”, comenzó la periodista en su testimonio.

Pilar Smith le respondió a Daniela Celis

Luego, explicó que se enteró del rumor de las acciones legales mientras salía de uno de sus trabajos y que verá personalmente a Daniela Celis, ya que fue invitada a la mencionada transmisión de streaming de la que forman parte los participantes de Gran Hermano 2022.

Por otra parte, reveló que no habló con la protagonista por el hecho, pero que sí tuvo una “fuerte importante” que le confirmó el embarazo: “Alguien importante que está involucrado en esto y me dijo que le dé para adelante”.

A pesar de que Pampito agregó también que la presentación judicial será no solo en lo civil, sino también en el fuero penal. Smith nunca perdió la tranquilidad. “No hay problema. Que me den un ratito que voy a ver quién es mi abogado”, manifestó. Además, la periodista agregó que “se cumplieron” los tres meses de embarazo y que aclarará la situación con Daniela personalmente.

Por último en el diálogo, Smith indicó que Daniela y Thiago “no están viviendo juntos” y que cuando se crucen cara a cara tendrá más certezas sobre todo lo que ocurrió: “Ahora cuando la vea, le voy a preguntar todo. Hoy vamos a enterarnos más de cómo es su situación”.