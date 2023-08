escuchar

Tras la victoria de Javier Milei en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 13 de agosto, varias personalidades del espectáculo se pronunciaron al respecto. Así como algunas se manifestaron en contra de las propuestas del candidato libertario, como Lali Espósito y Carolina ‘Pampita’ Ardohain, otras, como Constanza ‘Connie’ Ansaldi y Anamá Ferreira, salieron a celebrar el triunfo.

El que también decidió hablar sobre política fue uno de los músicos urbanos del momento, Tiago Uriel Pacheco Lezcano, conocido como Tiago PZK. A través de una storie les pidió a sus 7 millones de seguidores que votaran al líder de La Libertad Avanza, mientras se pronunciaba en contra de Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria. No obstante, su mensaje generó confusión y él aseguró que se trató de “un chiste” y salió a aclararlo.

El rapero Tiago PZK compartió un mensaje sobre Milei y tuvo que salir a aclararlo Instagram @tiagopzk

“Gente, voten a Milei, porque Massa, le está dado a tu gu***a”. Con esas palabras se dirigió el cantante a sus seguidores a través de un video en blanco y negro que subió a las redes. Si bien las stories de Instagram solo duran 24 horas, algunos usuarios la vieron a tiempo y no dudaron en compartirla, como lo hizo la cuenta de TikTok @michismetuchisme. El mensaje del rapero generó confusión en algunos fans, porque dio a entender que apoyaba al candidato, por lo que rápidamente tuvo que salir a aclararlo.

“Bueno, obviando que lo de Milei fue un chiste, porque hay gente que se empieza a sentir zarpada pensando que es verdad, el único consejo que les puedo dar a mis seguidores es que se informen antes de votar”, expresó el intérprete de “Que se parezca a ti” y continuó: “Que se informen sobre las campañas, cuáles son las ideas que propone cada político”.

El video sobre Milei que compartió Tiago PZK (TikTok @michismetuchisme)

En esta misma línea apuntó, entre otros, contra sus propios colegas del medio. ”Otro consejo más: no le hagan caso a ningún artista, ni a un futbolista, ni a un periodista, sobre a quién tienen que votar. Ustedes tienen que informarse y a su criterio votar al que a ustedes les parece”, expresó el músico.

El mensaje de Lali Espósito tras la victoria de Javier Milei

La palabra “artistas” que pronunció Tiago PZK no pasó inadvertida y rápidamente todos la relacionaron directamente con los dichos de Lali Espósito. Cabe recordar que la intérprete de “Diva” fue de las primeras en pronunciarse tras la victoria del economista en las elecciones. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió en su cuenta de X, el nuevo nombre de Twitter. De esta manera, dejó en evidencia que no está a favor de las propuestas del libertario. Al día siguiente, en Radio Rivadavia, Jony Viale le mencionó estas palabras a Milei, pero él aseguró que no conocía a la cantante: “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”.

Tras las fuertes críticas que recibió por vociferar su opinión, la exCasi Ángeles hizo un contundente descargo en las redes. “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, expresó y siguió: “Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se ca*a en lo ganado en materia de derechos”,