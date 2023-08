escuchar

Pablo Echarri y Nancy Dupláa estuvieron envueltos en un escándalo a raíz de cuestiones políticas. La semana pasada se viralizó un video de ambos en un aeropuerto, donde fueron cuestionados por dos personas que los grabaron con sus celulares, acción que ellos también replicaron. Si bien el material data del mes de mayo, ahora se viralizó. Tras la polémica que se generó por las imágenes, la actriz salió a responder y fue contundente.

El matrimonio fue abordado en el aeropuerto hace tres meses cuando se iban de vacaciones. En ese momento, unas personas se les acercaron con los celulares para grabarlos mientras les gritaban “¡Yo pago impuestos, ustedes viven del Estado! Yo soy profesional. ¿Qué título tenés vos?”, les dijo una mujer cuestionándolos.

Sin quedarse callada, la actriz -que también tomó su celular y los filmó- le retrucó: “Yo también soy profesional, boba”. Acto seguido se sumó un hombre que les gritó: “¡Se robaron el país. ¿Por qué no haces videitos diciendo cuanto está el dólar?”. Las imágenes fueron compartidas en Socios del espectáculo (eltrece) hace unos días y allí aclararon que correspondían a una situación ocurrida en mayo de este año y no post elecciones PASO como se decía en las redes.

El escrache a Pablo Echarri y Nancy Dulpaá en un aeropuerto hace tres meses

El sábado, en el velatorio de Chico Navarro, Dupláa fue consultada por un móvil de Socios del espectáculo (eltrece) sobre las repercusiones del video y fue contundente: “Una pena, todo muy feo. Momentos feos que hemos atravesado muchas veces, pero con el tiempo uno aprende a vivir, a convivir con eso, que no está bueno. Son situaciones muy violentas”.

En esa misma línea, reflexionó sobre la forma en la que actuaron junto a Echarri ante la situación que vivieron en el aeropuerto: “No sé si lo resolvimos de la mejor manera, pero la verdad es que nos deja de enseñanza siempre que esto no puede volver a pasar de ninguna manera. Nadie puede venir a asaltar un momento tuyo público. No tieneN ningún derecho”.

Nancy Dulpaá se pronunció sobre el video que se viralizó de ella y Pablo Echarri

Al remarcar que esta no fue la primera vez que viven una situación semejante, el cronista le preguntó por la forma en la que reaccionaron, particularmente por haber grabado el momento. “Es muy bravo, es muy violento y es muy injusto. Estás en un momento de descanso y encarando unas vacaciones y que te arrebatan de sorpresa, es como te vas especializando en esto. Grabar al otro, poner al otro en la misma situación que te pone a vos, incómoda”, aseguró.

Por último, comentó que ellos no tenían intenciones de mostrar el video, pero lo hicieron porque trascendió el que grabó ese grupo de personas: “Decidieron publicarlo en un momento como esté tan complicado, tan picante y ahí se publicó y empezó toda una vorágine que de verdad no está buena”.

El mensaje de Pablo Echarri luego de que se viralizara el video que se grabó tres meses atrás (Foto: Twitter @echarripablo1)

Hace un par de días, tras la viralización del video, Echarri se pronunció en sus redes sociales. Allí compartió el video que grabó su esposa en el aeropuerto y escribió: “Amigos, hijos, clientes, pacientes, parientes y allegados de estos dos genios de la democracia, disfrútenlos en todo su esplendor. Él balbucea la palabra ‘video’. Ella cree que es la única que paga impuestos. En fin. No les tenemos miedo”.