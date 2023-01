Gran Hermano: se viralizó un viejo video de Daniela Celis en otro programa de Telefe y levantó sospechas

escuchar

Con el correr de los meses dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), Daniela Celis se convirtió en uno de los personajes fuerte del reality. Con Julieta y Romina como amigas, y Thiago como pareja, la participante logró dar de qué hablar e, incluso, reingresar cuando había sido eliminada. Sin embargo, pocos saben de su breve paso por un programa de televisión que esta semana se viralizó en las redes sociales.

Daniela de Gran Hermano en Minuto para Ganar

En las últimas horas circularon varios videos de actuales participantes del reality en diferentes programas de TV. Una de ellas fue Daniela, quien asistió a la quinta temporada de Minuto para Ganar (Telefe), conducido por Marley y Lizy Tagliani.

En el fragmento se ve a la joven realizando algunos de los juegos para avanzar a la siguiente instancia e ir acumulando dinero a medida que los ganaba. Entre desafío y desafío, Daniela demostró su personalidad frente a las cámaras e interactuó con los conductores del programa.

Uno de los juegos consistía en poner un lápiz de pie sobre la mesa y con otros dos agarrar un CD y meter el agujero del mismo en el útil sin que se caiga. Todo esto en un total de 60 segundos.

Pero esta aparición pública dividió las aguas en dos partes. Por un lado, los seguidores del reality que se rieron con su participación y, por el otro, los que cuestionaron esta decisión y alegaron que el casting del programa “estaba arreglado”.

“Daniela en Minuto Para Ganar. Nunca dijo en Gran Hermano que estuvo con Marley y Lizy y, por lo tanto, conoce productores, vestuaristas, maquilladoras, técnicos, etc., en Telefe”, escribió un usuario.

Sin embargo, Daniela no es la única que pasó por un estudio de televisión. Walter Santiago “Alfa” participó en MasterChef (Telefe) y Julieta Poggio estuvo en 100 argentinos dicen (eltrece) antes de ser protagonistas de la actual edición de Gran Hermano.

El día que Julieta Poggio pasó por 100 argentinos dicen y Darío Barassi la acusó de hacer trampa

Julieta Poggio se convirtió en una de las favoritas para el público y sus fanáticos rescataron en las redes sociales una recopilación de su paso por 100 argentinos dicen (eltrece), el programa que conduce Darío Barassi y en el que la porteña compartió equipo con una reconocida famosa argentina. “Es una genia”, comentaron con respecto a la “hermanita”.

Julieta Poggio apareció en 100 argentinos dicen con Darío Barassi

Julieta acudió al programa previo a entrar a la casa más famosa del país. Así, la concursante participó con sus compañeras de Amor propio, una obra teatral adolescente, entre las que figuraba Lola Latorre, la hija de la panelista Yanina Latorre. Incluso, tuvo varios cruces divertidos con el conductor, que comenzaron desde el primer momento, cuando Barassi le exclamó: “Juli, ¡no tenés una gota de maquillaje!”.

Durante el concurso, en un momento Julieta se acercó a una de sus compañeras para que le revelara una respuesta al oído. “¿Qué están diciéndose? Cortame todo, porque estas dos nos tomaron por bol...”, sentenció Barassi. Al instante, la concursante de Gran Hermano no dudó en excusarse: “Es que no me sale ninguna”. Pero el conductor no tuvo piedad: “Dame una cruz. Se jo... por tramposas”.

