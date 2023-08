escuchar

Este lunes, se confirmó que Fátima Florez y Javier Milei iniciaron un romance hace alrededor de un mes y medio. El líder de La Libertad Avanza se situó en el foco mediático al convertirse en el precandidato más votado en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebraron el 13 de agosto y que le otorgaron el 30,04% de los votos. Tras el blanqueo de la relación por ambas partes, según informó Marina Calabró, Norberto Marcos, con quien la modelo compartió 22 años de su vida, reveló cómo se enteró de la noticia: “Fue un baldazo de agua fría”.

En abril de 2022, Fátima Florez y Norberto Marcos confirmaron el fin de su relación tras 22 años juntos. A raíz del conocimiento público del nuevo romance de la actriz con Javier Milei, Florez señaló que se lo contó a su exmarido previamente. “Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi exmarido, con tiempo anticipado”, dijo a Ángel de Brito en LAM (América TV).

Norberto Marcos reveló cómo se enteró de la relación entre Fátima Florez y Javier Milei

Este miércoles, Paula Varela señaló en Socios del Espectáculo (eltrece) que habló con el entorno de Norberto Marcos y reveló cómo se enteró el productor teatral de la relación entre Fátima Florez y Javier Milei. “No quiere hablar, pero me dicen que ayer [por el martes] se fue a hacer chequeos médicos, porque está muy mal del corazón”, señaló la panelista, en referencia a un infarto que sufrió Marcos en 2006 y que complicó su estado de salud. Y agregó: “No está en un buen momento, él está comiendo y llora, y su hijo Federico está muy presente”.

Con respecto a la afirmación de Fátima Florez en torno a que le comunicó a su exmarido el inicio de su relación con Javier Milei previo a que lo supiera la prensa, Varela destacó: “Es mentira. Él se entera de todo esto por los medios. No lo llamó Fátima. Fue un baldazo de agua fría”. Y advirtió: “La gente cercana me dice que sabía que, si Fátima se lo decía a Norberto, la iba a mandar a pasear. Entonces no se lo dijo”.

Qué significado tendría “540″, el apodo con el que Milei llamaría a Fátima Florez

En su discurso de agradecimiento tras conocer los resultados de las PASO 2023, Javier Milei emuló: “El rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán”. Según trascendió, se trataría del apodo que el líder libertario eligió para denominar a su actual pareja, Fátima Florez.

Belén Ludueña reveló el significado que tendría el apodo que Javier Milei utiliza para Fátima Florez

En este contexto, la periodista Belén Ludueña apuntó el significado que tendría este número de tres cifras. “Ellos son muy esotéricos. ¿Ustedes creen en los ángeles?”, comenzó la periodista en Poco Correctos (eltrece). Y siguió: “540 es un número que viene de los ángeles de la guarda y que, en resumen, significa ‘nueva vida’. Una nueva vida entre ellos dos”.

En tanto, detalló el significado que tendría cada número: “El 5 representa la versatilidad, los cambios de vida, la motivación, las elecciones importantes, la toma de decisiones. El 4 es el símbolo del deber, la paciencia y la estabilidad. Está todo relacionado. Y el 0 se refiere a la pasión, porque esta pareja está que trina”.