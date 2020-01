Playlist: Lo nuevo de Gorillaz, Dua Lipa, Las Pelotas, Khea y más

Gorillaz junto a Slowthai

31 de enero de 2020 • 16:06

Gorillaz - Momentary Bliss

Suena como: rap surrealista

Ideal para: una revuelta urbana

Acá va Damon Albarn de nuevo. A pocas semanas del lanzamiento de Reject False Icons, documental que registra a Gorillaz entre el escenario y el estudio, el músico y productor vuelve a reclutar a sus criaturas para darle vida a Song Machine, una serie animada con entregas semanales en donde se verá al grupo compartiendo sesiones en sus Kong Studios junto a diferentes invitados. La primera entrega, vía YouTube, muestra el proceso de grabación de "Momentary Bliss" junto a Slowthai y Slaves de protagonistas, sumergidos dentro de ese territorio difuso entre fantasía y realidad.

Taylor Swift - Only the Young (SIMPLE)

Suena como: pop alerta

Ideal para: un cameo de Greta Thunberg

Junto con el lanzamiento de Miss Americana, el documental de Netflix con el que busca poner en perspectiva el volumen de su carrera arrolladora, Taylor Swift publica "Only The Young", canción escrita y producida junto a Joel Little (Sam Smith, Lorde), incluida en la película. Es un pop aterciopelado de mirada crítica, con alarma encendida y final esperanzador: "No nos van a ayudar / Demasiado ocupados ayudándose a sí mismos / No van a cambiar esto / Tenemos que hacerlo nosotros mismos / Creen que se acabó / Pero acaba de comenzar", canta Swith entre coros de niñas y bases con glitter. "Solo una cosa puede salvarnos / Solo los chicos."

Las Pelotas - Ya lo sabés (SIMPLE)

Suena como: los clásicos

Ideal para: palear la nostalgia

En "Ya lo sabés", el tercer adelanto del nuevo disco de Las Pelotas con fecha de salida confirmada para el 6 de marzo, Germán Daffunchio brilla en la piel de un crooner romántico, con su canto diáfano, levemente erosionado, levemente apasionado. "Ahora estás y quiero más.", entona bordeando la nostalgia, sobre una base rítmica de groove galopante, tímidamente bailable, y elevada por el soporte de teclados y trompetas.

Dua Lipa - Physical (SIMPLE)

Suena como: un homenaje sin nostalgia

Ideal para: una clase de spinning

En "Physical" -el tercer adelanto de Future Nostalgia, su próximo disco-, Dua Lipa extiende un link hacia 1981 parafraseando la canción homónima de Olivia Newton John. "Pasemos a lo físico", repite la cantante británica de 24 años, sobre una base electrodance oscura y enigmática. En el video, Lipa se luce como una heroína de baile fatal, dentro de una abundante revuelta de cuerpos agitados.

KHEA - Dónde estás (SIMPLE)

Suena como: reggaetón bonaerense

Ideal para: la post-ruptura

A sus 19 años, Khea lleva su perfil internacional a un nivel premium. "Dónde Estás", su nuevo simple, resulta su debut con el sello Interscope Records (Billie Eilish, Selena Gomez, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Eminem). Es un reggaetón suave, desesperado y cancionero, con guitarras, en donde Khea parece estar presentándose al mundo: "Argentina en la casa", marca. En diciembre pasado se convirtió en el primer latino en firmar contrato con Electric Feel Management, la agencia de talentos de figuras como Post Malone, The Black Eyed Peas, Louis Bell y Frank Dukes.

Kesha - High road (DISCO)

Suena como: canción fiestera

Ideal para: vacaciones con amigues

Desde High Road, su cuarto disco, Kesha vuelve a las fuentes. Su cuarto disco, bajo el comando de productores como Jeff Bhasker, Ryan Lewis y Ajay Bhattacharya, es un ejercicio rítmico, dividido entre el pop, el rap y el dance, en el que Kesha vuelve a reencarnar como esa chica divertida que le gusta estar de fiesta todo el día y que se muere por contarlo.