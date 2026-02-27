Fue un ídolo para muchos, agonizó una semana antes de morir y no llegó a ver el triunfo de sus éxitos

El nombre de Norbert Degoas quedó asociado durante décadas a una forma particular de comunicar en la televisión de Mar del Plata. Sus apariciones comerciales construyeron un vínculo directo con el público y fijaron una identidad única que trascendió los productos y marcas que promocionaba. Esa trayectoria concluyó de manera repentina tras un trágico accidente vial que derivó en varios días de internación antes de su fallecimiento.

Un distinto: el carisma y la personalidad como estrategia de venta

Norbert Degoas desarrolló una carrera ligada a la publicidad televisiva con una impronta que se apartó de los formatos habituales. No apeló a estudios de mercado ni a recursos técnicos complejos: su método priorizó la magia de su personalidad, una sencillez evidente y esa gestualidad exagerada que lo volvió inmediatamente reconocible. La elección generó en su momento adhesiones y rechazos, aunque sin dudas lo convirtió en una figura recordada.

Un compilado con las publicidades más conocidas de Degoas (YouTube: @Degoas)

Sus anuncios se emitieron de manera constante en la televisión marplatense durante las décadas del ochenta y noventa. Algunos incluso alcanzaron la difusión nacional. Frases cantadas, gritos enfáticos y una edición visual tosca formaron parte de un estilo que no pasaba desapercibido. Esa forma de comunicar convirtió a Degoas en un personaje central de la pantalla local y en una referencia cultural para varias generaciones.

El sureño más marplatense de todos

Nació en la provincia de Río Negro, vivió en Punta Alta y comenzó su recorrido en los medios en radios de Bahía Blanca. Sus primeras publicidades se emitieron por una emisora vinculada a una disquería. Luego accedió a espacios radiales y televisivos. Condujo el ciclo Palacio de las Estrellas, donde realizó imitaciones de Sandro, Chico Novarro, Lalo Fransen y Palito Ortega, lo que amplió su exposición pública.

Su producción para El Cóndor, su más exitosa y todavía recordada publicidad

Durante la década del setenta se radicó en Mar del Plata, donde consolidó la etapa más recordada de su carrera como locutor y publicista. Muchas empresas locales recurrieron a su figura para promocionar productos y servicios por su pregnancia e impacto.

Uno de sus anuncios más difundidos incluyó la expresión “Adelgamateee”, que circuló en todo el país. Sobre su forma de trabajo dejó una definición precisa: “Me gusta lo informal, disfruto con el desorden, yo quiero que el humano le gane a la parte técnica”.

Adelgamate, uno de los icónicos comerciales realizados por Degoas

Su recorrido profesional incluyó una etapa en los Estados Unidos, donde tuvo un gran éxito en la reconocida cadena NBC universal. Pero Degoas era fiel a sus orígenes y regresó a Mar del Plata para retomar el trabajo con firmas locales. Su último trabajo audiovisual se realizó en agosto de 2013, con un video de presentación del grupo Onda Vaga para un show en el Luna Park.

Un mes después sufrió un trágico accidente de tránsito. El hecho ocurrió al mediodía, cuando salió a comprar pan y una camioneta, conducida por una mujer de una reconocida familia marplatense, lo atropelló en la esquina de Alem y Saavedra. Permaneció internado durante varios días y murió tras aproximadamente una semana de agonía. La conductora permanece en libertad y los locales afirman que es gracias a su procedencia social e influencia en la zona.

Su figura tuvo tal iconicidad que llegó a aparecer como un guiño en "El Ciudadano Ilustre"

Cómo visitar los comercios más destacados de sus publicidades

Con el paso del tiempo, sus seguidores mantuvieron activo su recuerdo a través de la circulación de sus publicidades. Muchos incluso lo evocan recorriendo algunos de los comercios que promocionó y que todavía persisten en la ciudad. Ese itinerario funciona como un plan ideal para quienes buscan un acercamiento nostálgico a su figura:

Rizzo Revestimientos: la tienda de revestimientos del icónico video, ubicada en la avenida Juan B. Justo 2936, Mar del Plata.