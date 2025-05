Polémica en Gran Hermano por los supuestos participantes acomodados

Cada vez falta menos para conocer quién será el concursante de Gran Hermano 2025 (Telefe) que apague las luces de la casa más famosa del país, instancia que pelean Sandra, Ulises, Eugenia, Juan Pablo, Katia, Lourdes, Luz, Selva y Tato. A horas de una nueva gala de nominación, la cual definiría aún más el panorama, el afuera lucha para que su favorito se consagre ganador, mientras que los rumores sobre irregularidades en el juego están a la orden del día.

Los participantes que compiten por ganar el reality más famoso del país Gran Hermano

La polémica se despertó esta última semana, durante una charla entre Sandra y Lourdes. Allí, la platense comentó que Eugenia fue quien decidió entrar meses más tarde de haberse iniciado el ciclo debido a que no quería pasar las fiestas lejos de su hijo. “Entonces, ¿tenía fe de que se iba a quedar más de un mes, eso es por qué tiene gente conocida?“, le respondió su compañera.

Pero eso no fue todo. La participante de 50 años comparó a la santiagueña con Chiara Mancuso, de quien sospechan que entró como participante por tener un apellido conocido dentro del mundo del deporte. ”Correcto. Esta va a terminar igual que Chiara, iba al confesionario porque lo tenía de amigo íntimo y así terminó“, señaló.

Polémica por la conversación entre Sandra y Lourdes por los supuestos acomodos en la casa de Gran Hermano

Aquellos dichos no pasaron desapercibidos por el dueño de la casa, quien no tardó en emitir un fuerte comunicado con el que también invitó a los integrantes del reality a retirarse a través de la puerta giratoria si no estaban conformes con el juego. "Señores, en las últimas horas escuché diversos comentarios acerca de cierto favoritismo hacia algún participante. En estas acusaciones suele surgir siempre una palabra: ‘Acomodo’“, comenzó el Big.

Luego de referirse a las polémicas declaraciones de Sandra, lanzó: "No hace falta que yo explique nada. ¿Y saben por qué? Porque la mala fe no merece explicaciones“.

Y continuó: “Pero igualmente diré, en procura de que nadie ponga en tela de juicio mi honestidad, que aquí no hay arreglos, ni acomodos, ni privilegios de ningún tipo. Lo mismo decían de jugadores que ya no están. Eso desestima automáticamente estas sospechas“.

Tras esta situación tensa, este viernes en el ciclo de streaming Se Picó (República Z) comentaron el duro comunicado que emitió Gran Hermano. “Los que estaban acomodados están en su casa”, lanzó Gastón Trezeguet, quien dio a entender que las acusaciones no tenían fundamento y completó: “Adentro son todos iguales, ¿vos te pensás que en el confesionario va a tirar más para uno que para otro? No sucede de verdad... Una vez adentro de la casa están todos por igual de condiciones".

Los supuestos "acomodos" en la casa generaron debate (Foto: Captura YouTube)

Por su parte, Laura Ubfal mencionó el caso de Luchi, la última eliminada del reality. “Dicen que estaba acomodada Luchi también porque viste que el exmarido de su mamá era Pablo Serantoni, que es del mundo de la música. Que estaba acomodada, que iba a ganar y no ganó... Y así con todos”, señaló.

Lucía, unas de las señaladas por el público Prensa Telefe

Pero, al igual que sucede dentro de la casa, esta no es la primera vez que los televidentes sugieren la falta de credibilidad del programa que conduce Santiago del Moro. Por ejemplo, cuando salió de la casa, la hija de Alejandro Mancuso se vio obligada a desmentir que ingresó al reality por ser hija del exfutbolista y entrenador argentino; y, en más de una oportunidad, muchos señalaron que Luz estaba dentro de la competencia por ser hija de un político de Jujuy, aunque ella misma admitió que no tiene vínculo con él.