Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su duodécima eliminación el próximo lunes 11 de mayo tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay tres apuntados como los menos queridos en las encuestas que circulan en redes sociales.

Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, que arrancó con el abandono de Yisela “Yipio” Pintos, y la posterior salvación del jueves, quedaron en la cuerda floja los siguientes participantes: Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía. Vale recordar que Luana Fernández también estaba nominada, pero fue quien quedó fuera de placa.

Luana Fernández fue la primera y única en bajar de placa este jueves

A raíz de eso, la audiencia evidenció estar muy dividida para votar al que quieren que abandone la casa entre Danelik, Dani y Zunino. En un primer lugar, la encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores están mayormente en contra una de las mujeres: De Lucía sumó el 35,4%, mientras que Franco acumuló el 32,8% y Galazan tuvo el 27,1% sobre 12631 votos.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Dani, aunque está todo muy apretado Captura X (@fedeebongiorno)

Esta encuesta anticipó que el mano a mano podría ser entre Dani y Zunino, y luego llegó el usuario @TronkOficial en X y sus números parecen dejar en claro cómo será la definición. En este caso, De Lucía se mantuvo como la favorita a irse con el 45,6% de los 4631 votos, mientras que Franco se llevó el 32,9% y Danelik obtuvo el 19,4%.

El público de Tronk también quiere que se vaya Dani Captura X (@TronkOficial)

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición por la permanencia con varias mujeres como protagonistas, donde todo parece indicar que Dani terminará por abandonar la casa. Así, se pondría fin a la seguidilla de eliminaciones masculinas que comenzó tras la salida de Lola Tomaszeusky, ya que se fueron Martín Rodríguez, Brian Sarmiento y Nazareno Pompei.

Ahora solo queda esperar hasta el lunes para descubrir cuál de estos dos creadores de contenido tiene seguidores más fieles a los resultados reales, aunque quedó en evidencia que la mayoría de la audiencia de Gran Hermano en redes quiere que salga Dani, quien no estuvo nominada tantas veces.