Polémicos dichos de Viviana Canosa: “La mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede”

En los últimos días, Viviana Canosa fue protagonista de varias polémicas. Primero, por invitar a su programa a una médica que criticó el rol del personal sanitario durante la pandemia y, luego, por su insólita versión del relato del gol que Diego Maradona hizo al seleccionado británico en 1976. Ahora, la conductora de Viviana con vos (A24) usó su cuenta de Twitter para opinar sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Días atrás, Canosa estuvo en el centro de la controversia tras invitar a Matelda Lisdero, una profesional dedicada a estudiar y divulgar medicinas alternativas, para conversar sobre la atención de los médicos durante la pandemia. En esa entrevista, la periodista criticó al personal de salud por infundir “miedo” a la población en un intento de frenar los contagios de coronavirus.

Ahora, aunque lejos de las cámaras, volvió a sacudir las redes sociales por el tenor de sus palabras. “Nuestra generación se está preocupando tanto por probar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre que está perdiendo lo que la hace única”, escribió. “La mujer no fue creada para hacer todo lo que hace el hombre, la mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer”, añadió. Momentos después, Canosa compartió otro tuit con la canción “Woman” de John Lennon.

La polémica frase que tuiteó Viviana Canosa

“Dame un post más machista. No, no tanto”, “Yo revisaría esa frase” y “La mujer fue creada para hacer lo que ella quiera, no lo que no puede hacer un hombre, un perro o un caballo” son algunos de los comentarios que la conductora recibió como respuesta, entre otros que le mostraron su apoyo por considerar que el hombre y la mujer funcionan como “complementos”.

Luego de su tuit inicial, compartió una canción de John Lennon titulada "Woman" ("Mujer") Twitter: @vivicanosaok

Recientemente, Canosa también dividió opiniones al imitar el histórico relato que Víctor Hugo Morales hizo cuando Diego Maradona convirtió el segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México 86. En la apertura de su programa, la periodista reemplazó las palabras originales por críticas al gobierno de Alberto Fernández.

“La lleva hambre, toca con pobreza, desocupación gambetea a trabajo y juega corto con narcotráfico”, lanzó, mientras se proyectaban las imágenes del astro del fútbol. “Sigue narcotráfico, se la pasa a inflación, abre para corrupción, habilita a impunidad”, continuó. Finalmente, cerró: “Van por la Justicia, van por la Justicia. ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol del país que no queremos! Yo también quiero llorar. Despertemos y salgamos de este fracaso, Argentina. ¡Gol de la Argentina que se va, que se fue!”.

El relato de Viviana Canosa del gol de Maradona a los ingleses - Fuente: A24

