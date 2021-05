Popurrí: diez noticias del espectáculo

Teatro: Kinky Boots viaja a Madrid

La productora Rimas (Ricky Pashkus y Florencia Masri) se asoció con MP Producciones (Mariano Pagani) y Lets Go para la producción de la versión que en Buenos Aires han hecho de Kinky Boots (de Harvey Fierstein y Cyndi Lauper) llevando desde Buenos Aires la escenografía de Jorge Ferrari y el vestuario diseñado por Alejandra Robotti y Verónica de la Canal en un barco que partirá hacia Madrid el viernes próximo. El mismo día viajará el director Ricky Pashkus para tomar las audiciones para elegir al elenco, que comenzará a ensayar en septiembre para estrenarse en octubre en un espacio nuevo, frente a la estación Atocha, al estilo de las carpas del Cirque du Soleil (Espacio Cultural Las Delicias). El montaje contará con un equipo creativo y artístico enteramente madrileño, aunque se especula con algún nombre argentino más. ¿Quién será? El protagonista, ya se anunció, será un artista de color.

Este año Britney Spears tendrá un musical con sus canciones y nada menos que por la Shakespeare Theatre Company

Musical: Britney Spears prestará sus temas a la Shakespeare Theatre Company

The Shakespeare Theatre Company, en Washington, anunció el jueves que montará Once Upon a One More Time, con canciones de Britney Spears que incluyen “Oops! I Did it Again”, “Lucky”, “Stronger” y “Toxic”. El musical contará con una historia original escrita por Jon Hartmere sobre las clásicas princesas de los cuentos de hadas, entre ellas Cenicienta, Blancanieves y la Sirenita, que se transforman después de leer The feminine Mystique (La mística de la feminidad), un texto feminista histórico de Betty Friedan. Se estrenará en el Sídney Harman Hall el 29 de noviembre. La puesta representa un giro importante para The Shakespeare Theatre Company, conocida por sus ofertas más majestuosas.

Miles Teller, en Whiplash, de Damien Chazelle Archivo

Cine: Miles Teller, en lugar de Armie Hammer

El norteamericano Miles Teller reemplazará a Armie Hammer en el papel de Albert Ruddy, el reconocido productor del clásico de Francis Ford Coppola El padrino, en la serie que prepara la plataforma de streaming Paramount+ sobre el detrás de escena de la realización de esa icónica película, informó Télam. Según el sitio especializado Indie Wire, el actor, protagonista de filmes como la nueva versión de Footlose (2011) y Whiplash: música y obsesión (2014), tomó el papel que estaba en manos de Hammer, quien se retiró de este proyecto y de otros que estaban en marcha luego de recibir distintas acusaciones sobre conductas sexuales inapropiadas. A lo largo de diez episodios, The Offer (tal es su título original), estará situada en 1972 y centrada en el personaje de Ruddy y en su experiencia como productor de esa fundamental film dramático del género de gánsteres, adaptada de la novela homónima escrita por Mario Puzo, que se llevó tres Oscars, entre ellos el de Mejor Película. Si bien aún no trascendieron otros nombres que completen el elenco, sí se sabe que la serie contará con un guión de Michael Tolkin, nominado en los premios de la Academia en 1992 por Las reglas del juego y creador de series como Escape at Dannemora. En tanto, Teller y el mismísimo Ruddy ocuparán los roles de productores ejecutivos en conjunto con Nikki Toscano (Hunters) y Leslie Greif (Hatfields & McCoys).

Cine: Los Oscar y el streaming

Los organizadores de los Oscar trasladaron la fecha de la ceremonia de 2022 al 27 de marzo, un mes después de lo planeado, y dijeron que las películas lanzadas en servicios de streaming volverán a calificar para la competencia. Será la segunda vez que los films lanzados en plataformas serán elegibles para la consideración del Oscar. Decenas de films han sido lanzados en servicios de streaming como Disney+, HBO Max, Netflix y Amazon en los últimos quince meses, mientras las salas alrededor del mundo estaban cerradas por la pandemia.

Peto Menahem, en otra propuesta de Living Teatro ALEJANDRO GUYOT

Living Teatro: Menahem, Gutmann y Fábregas juntos

Sólo por hoy, a las 21, se podrá ver Recreo, de Rafael Gumucio, con un trío explosivo: Peto Menahem, Dalia Gutmann y Pablo Fábregas. A través de un Zoom, un recreo virtual, en que los niños hablan de los adultos. Sexo, amor, locura y juego, entre pibes que conocen muy bien a sus padres. Los accesos pueden obtenerse por Alternativa Teatral y, al finalizar la función, se habilita el Zoom para que el público pueda hacerle preguntas a los actores y compartir sus sensaciones. Es la tercera propuesta de este innovador ciclo de teatro efímero que Menahem importó desde Chile, pensado para ser producido y visto en formato de videoconferencia.

Dalia Gutmann vuelve a escena junto a dos de sus secuaces preferidos: Peto Menahem y Pablo Fábregas ALEJANDRA LOPEZ

Teatro para adolescentes: El amor no romántico y la violencia de género

Iniciativa Spotlight, una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia de género, relanzó la obra teatral A m4r(es), un espectáculo gratuito que busca visibilizar imaginarios sociales construidos en torno a la temática del amor, disponible gratis en la plataforma Passline hasta mañana. En la pieza –disponible hasta el domingo en el enlace: https://bit.ly/3u8EJ9v-–, los protagonistas, a cargo de Jota David Ojeda y Stephanie Troiano, quienes comparten su gusto por la música, descubren videos enterrados en la casa de la abuela del muchacho con recuerdos de un amor sin medida, informó Télam. La propuesta teatral apunta a profundizar sobre el amor no romántico, los mandatos sociales, la masculinidad, los silencios y también abre el diálogo sobre la violencia de género. “La pieza busca abrir una reflexión compartida que oriente a las y los jóvenes a autovalorarse, tratar a sus pares con respeto y relacionarse de una manera sana y positiva”, destacan desde Iniciativa Spotlight, donde se asegura que la obra ya fue vista por más de 5.000 adolescentes. La obra cuenta con dirección de Valeria Castro y fue producida por Eureka, gracias al apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño y el aporte de Fundación Santander.

Cartoon Network se suma a la pasión del fútbol con Juaco vs Paco, una nueva producción original para toda la familia

TV por cable: Una serie animada para niños futboleros

Antes de la nueva edición de la Copa América, Cartoon Network presenta una nueva historia animada que retrata la pasión del fútbol en toda la región: Juaco vs. Paco. Se estrenará el 7 de junio, a las 19, para presentar las aventuras de dos hermanos gemelos de 12 años, fanáticos del fútbol, que nunca han logrado entrar a un estadio y harán lo que sea necesario para ingresar a “El Campeche”. Es una serie colombiana creada por John Hernández, que se suma a otras producciones originales de la región: Any Malu (Brasil), Villanos (México) y Fracasitos (Argentina), entre otras.

El musical El rey león va por su décimo año en cartel, en Madrid Stage Entertainment

Teatro: El rey león vuelve a La Gran Vía

Madrid continúa levantando sus telones y esta semana dieron la noticia del regreso de los grandes musicales. El 23 de septiembre, El rey león comenzará su décima temporada en el teatro Lope de Vega para seguir reinando en La Gran Vía madrileña de manera segura y con la misma capacidad para emocionar de siempre. Es el musical de mayor permanencia en la cartelera española y espera alcanzar los 5 millones de espectadores. Son 150 puestos de trabajo que se recuperan y las entradas ya están a la venta. Todavía no se informó el elenco.

Teatro: Becas del Instituto Nacional del Teatro

El Instituto Nacional del Teatro abre la inscripción para el Concurso nacional de experiencias de creación escénica, entre el 29 de mayo y el 29 de junio, que contemplará el otorgamiento de 180 becas de 150.000 pesos cada una para trabajadores de las artes escénicas de todas las regiones argentinas. El concurso, que contempla formatos tradicionales, alternativos, innovadores, híbridos, disruptivos y afines, está dirigido a conjuntos integrados por personas trabajadoras de las artes escénicas, con el objetivo de propiciar la concreción de experiencias creativas diversas o innovadoras, gestadas en el contexto de emergencia sanitaria. Las experiencias deberán poder desarrollarse en concordancia y cumplimiento de las pautas sanitarias dictadas por el Gobierno nacional y los Gobiernos jurisdiccionales respecto de los cuidados establecidos para evitar la propagación de la Covid-19 y quienes deseen mayor información pueden consultar en el enlace www.inteatro.gob.ar. Los requisitos consisten en que las propuestas sean de creación artística colectiva, con libre elección de lenguajes escénicos, temáticas, y/o líneas estéticas, que no ofendan ni vulneren derechos adquiridos.

Jazz: Javier Pino Rodríguez anticipa su disco fusión

Mientras se espera el lanzamiento de su nuevo CD La teoría del caos, el músico Javier Pino Rodríguez continúa anticipando su contenido. Hace unos días presentó “Toma 3″, el primer tema de su álbum debut como solita, que está integrado en su totalidad por composiciones de su autoría y verá la luz el 4 de junio. Es un tema compuesto en diferentes etapas que sintetiza el estilo del disco, con muchas ideas rítmicas, melódicas y armónicas que se mezclan aleatoriamente tomando caminos y estados impredecibles. Y esta semana presentó dos temas más. “Nöldnerplatz” remite a una estación de subte de Berlín. Con una melodía que rememora algunas situaciones vividas e improvisaciones surgidas en esa ciudad, el tema es enérgico y algo oscuro con sutiles guiños al latin jazz y gran presencia de funk. Y “Eterno retorno” es uno de los temas que reflejan estados más contemplativos, está basado en el concepto de Nietzsche de lo cíclico y la sensación de vivir siempre el mismo momento, permaneciendo en el trance que genera el disfrute de tocar y el deseo de que ese instante dure eternamente. La teoría del caos fue grabado, mezclado y masterizado por Diego “Tato” Muñiz en los Estudios Fort Music y Onceloops, con producción musical de Sebastián Mellino y dirección artística de Alfredo Mellino. El grupo está integrado por Javier Rodríguez (guitarras, composición y arreglos), Santiago Hernández (batería), Pablo Elorza (bajo) y Facundo de Miguel Bajarlía (piano), además de las participaciones de Juan Ignacio Méndez (saxo) y Candela Czarnowska (voces).

