Por dónde pasan la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles y qué canal lo transmite en vivo

La misa que el papa León XIV dará hoy en el Monumento a los Españoles a las 11.30 será transmitida en vivo por cadena nacional, tal como adelantaron desde el Gobierno nacional.

El papa León XIV Agencia AFP

El evento será en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Antes, a las 10, está prevista la llegada del pontífice, que recorrerá en papamóvil el trayecto desde el túnel de Libertador hasta el monumento para saludar a los asistentes. La animación empezará a las 7 y la misa finalizará a las 13, cuando se iniciará la desconcentración.

Además de ser transmitida en cadena nacional, cada uno de los canales tienen una programación especial para cubrir la visita d Sumo Pontífice a la Argentina.

En qué canales pasan la visita del papa León XIV a la Argentina hoy

La programación de LN+

Con transmisiones extendidas, las principales figuras de LN+ estarán en las calles y habrá gran despliegue de cronistas, en lo que un especial de LN+ El Papa en Argentina. Con una propuesta que traslada la televisión a la calle, los conductores del canal salen de los estudios para vivir la visita del Papa junto a la gente, compartir sus historias y transmitir en primera persona la emoción de un acontecimiento histórico.

En la Argentina, Cristina Pérez, Débora Plager, Esteban “Pelado” Trebucq, María Laura Santillán, Robertito Funes Ugarte, Francisco Olivera, Paula Rossi y Hugo Macchiavelli encabezan las transmisiones especiales desde Buenos Aires y Luján. Viviana Valles y Pablo Corso lo harán desde Córdoba junto a un gran equipo de cronistas. El canal cuenta con la participación especial de Federico Wals, exsecretario de prensa Jorge Bergoglio, en los puntos clave de la visita.

La cobertura incluye transmisiones extendidas, entrevistas, invitados especiales, testimonios de los fieles, análisis y toda la información en tiempo real para seguir cada actividad del Papa, desde los actos oficiales y las celebraciones religiosas hasta las historias y emociones de quienes se acercan a verlo.

La programación de eltrece

En esta ocasión especial, eltrece, junto a Todo Noticias (TN) harán una transmisión en duplex durante la jornada del domingo y gran parte del lunes, martes y miércoles, durante la estadía de León XIV, integrando los equipos periodísticos para ofrecer una cobertura en vivo con toda la repercusión de este acontecimiento de relevancia nacional e internacional.

La única salvedad para los días lunes, martes y miércoles es que no se emitirán los programas La mañana con Moria, Puro Show y El Zorro no saldrán al aire.

Día Horario Programa Conducen Domingo 14.00 a 20.00 El papa en la Argentina (El Trece y TN) Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo,gnacio Otero, Valeria Sampedro, Eleonora Cole, Franco Mercuriali, Julio Bazán. Lunes a miércoles 06.30 Arriba Argentinos (El Trece) Ignacio Otero y Valería Sampedro Lunes a miércoles 09.00 a 13.00 El papa en la Argentina (El Trece y TN) Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo,gnacio Otero, Valeria Sampedro, Eleonora Cole, Franco Mercuriali, Julio Bazán. Miércoles 13.00 a 14.30 Mediodía Noticias Luis Otero

La programación de Telefe

Día Horario Programa Conducen Domingo 16.00 a 20.00 Juntos con el papa Rodolfo Barili Lunes a miércoles 07.00 a 09.30 Buen Telefe Adrián Puente y Érica Fontana Lunes a miércoles 09.30 a 11.45 A la Barbarossa Georgina Barbarossa Lunes a miércoles 13.00 a 14.30 El noticiero de la gente Germán Paoloski Lunes a miércoles 14.30 a 16.45 Cortá por Lozano Verónica Lozano Lunes a miércoles 20.00 a 21.30 Telefe Noticias Rodolfo Barili

La programación de elnueve

Durante el domingo, el programa Implacables, conducido por Susana Rocassalvo, no saldrá al aire. Del lunes a miércoles, a partir de las 14, retomará su programación habitual.

Día Horario Programa Conducen Domingo 16.00 Tl9 Edición especial – Visita Papal Claudio Rigoli Lunes a miércoles 06.00 a 14.00 Tl9 Edición especial – Visita Papal Claudio Rigoli

La programación de Canal Siete

El canal solamente tendrá una cobertura especial durante el día domingo. El resto de los días seguirá su programación habitual.

Día Horario Programa Conducen Domingo 10 a 14/ 16 a 20 Visita papa León XIV Alejandro Puerta

Por su parte, América TV, seguirá con su programación habitual sin modificar su grilla. Esto se debe a que todos sus programas en vivo seguirán la cobertura, en vivo, de los movimientos de León XIV.