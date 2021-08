Por falta de protocolos contra el Covid, Elizabeth Vernaci enfureció y abandonó su programa en vivo: “Cuando no te cuidan, cuidate vos”

Elizabeth “La Negra” Vernaci enfureció y abandonó su programa de radio en vivo en protesta por la falta de protocolos sanitarios contra el Covid-19. “Cuando no te cuidan, cuidate vos”, expresó antes de retirarse junto a sus compañeros del estudio, que funciona desde hace semanas sin los acrílicos que permiten mantener el distanciamiento social.

“¿Cuándo van a poner el coso? porque ya llevamos tres semanas y está la delta dando vueltas entre nosotros”, se quejó la conductora en la última emisión del ciclo que conduce en Radio Pop, y sumó: “Ya hay circulación comunitaria acá en Capital y en provincia de Buenos Aires, y en Córdoba ni hablar”.

A continuación, puntualizó sobre la propagación de la cepa de origen indio en la última provincia, a partir de la llegada de un viajero de nacionalidad peruana que no respetó el aislamiento. “Que pelotuda es la gente. Y lo que me molesta más es que siempre caemos siempre con la misma piedra ¿en serio confiamos en la gente tenga un criterio? Porque el señor no salió, pero se juntó con 14 personas en su casa y ya hay 800 aislados”, cuestionó.

“Recordemos cómo fue hace un año y medio, que dijimos ‘hay 100 casos’, y de pronto pasamos a tener muertos en la familia”, siguió Vernaci, para luego retomar su descargo hacia las autoridades de la radio: “¿En serio nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección? ¿Hace cuánto la pedimos? ¿3 semanas?”.

“Cuídennos un poquito, un mínimo, dale. Con la salud no se jode, hermano. Así no se trabaja, punto”, arremetió la conductora, y advirtió: “Yo me levantaría en este momento y me iría a mi casa. Después dicen ‘la Negra está loca, viste como es…' Pero la verdad es lo único que deberíamos hacer, levantarnos e irnos a nuestras casas. Esto es inadmisible, en un trabajo es inadmisible”. A Continuación, le pidió al operador que pusiera música y estuvo varios minutos fuera del aire.

Al retomar el programa, La Negra comunicó que junto a su equipo habían tomado la determinación de abandonar el estudio para continuar la transmisión de manera remota: “Hemos decidido irnos a trabajar desde nuestras casas. Es ridículo que estemos hablando todo el tiempo de cuidarnos y seamos incoherentes. Hay cosas fundamentales que no se jode”.

Finalmente, recordó el escenario que vivió apenas tiempo atrás por la falta de protocolos cuando conducía su programa y cerró con un duro mensaje hacia la emisora: “Nosotros ya tuvimos una experiencia horrible acá dentro. Cada vez caían más y cuando nos dimos cuenta éramos dos programas enteros infectados. Cuando no te cuidan, cuidate vos. Cuando nos digan que están los estudios en condiciones volveremos a trabajar”.

Tras el episodio, desde la radio confirmaron a LA NACION que los acrílicos que previamente funcionaban en el estudio se habían roto y estaban en reparación. Luego de su colocación en las últimas horas, Vernaci y equipo se reincorporaron este martes al programa de manera presencial.

LA NACION