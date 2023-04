Revés judicial para la familia Fort: el ADN que podría revelar si Paloma es hija de Carlos o Felipe

escuchar

Paloma Fort persiste en la búsqueda de su identidad. Aún sin resoluciones sobre si es hija de Carlos o Felipe Fort, la hermana de Ricardo dialogó en Desayuno americano, programa que se emite por America TV y es conducido por Pamela David. Además de su presencia, vía videollamada, su abogado Santiago Yofre explicó técnicamente cómo avanza el caso y las novedades en busca de una solución final.

En primera instancia, Carlos Monti, co-conductor del ciclo televisivo, presentó al letrado y dio un pantallazo general del asunto: “El Doctor Yofre logró algo que no se sabía: encontrar el cuerpo de Carlos Fort, papá de Ricardo, cuando se presumía que se había cremado. Esto es importante para que Paloma pueda saber si es hija de Carlos o de Felipe”.

Acto seguido, Yofre puso claridad en el tema y especificó que las trabas que surgieron en el camino fueron por los “pasos judiciales” que existen antes de una sentencia. “Se requería hacer un ADN especial para saber si es hija de Felipe -como ella está inscripta- o de Carlos, que es el hijo de Felipe. Es una historia muy particular, casi de Hollywood. No se podía utilizar cualquier ADN y el cuerpo de Ricardo no servía para eso, la prueba fundamental, que es ese estudio, no la teníamos, así que empecé a trabajar y logré encontrarla y así trabar una medida cautelar. Ahora estamos avanzando, pero existen pasos judiciales en el medio para hablar de tiempos”.

Y, en esa misma línea, con Paloma ya conectada del otro lado de la pantalla, agregó: “Ahora estamos más encaminados. Tenemos la prueba fundamental y hay que notificar al resto de la familia. Según antecedentes, ellos meterían trabas y dificultarían el proceso, pero el camino está más enderezado. Este tipo de procesos se centran en la prueba científica del ADN bien llevada, realizada y peritada. No hay otra discusión”.

A partir de la palabra del especialista, Pamela David le abrió el juego a Paloma, quien es la protagonista de esta historia, quien manifestó sus sensaciones y pidió ir hasta el final con un proceso que tiene en juego su verdadera identidad: “Todo llega. Si necesitan que vuelva al país, lo haré. Uno por más que cambie de país, pareja, estilo de vida, sigue pensando y está todo en la cabeza y el corazón de una persona. Es simplemente una respuesta, eso es lo que estoy buscando”.

Por otra parte, en un secreto familiar que develó, Paloma explicó que su hermano Ricardo conocía de la historia y habló con ella en su momento para explicárselo, sin poder interceder: “Él me dijo que sabía que yo era hija de Carlos, pero era un tema que no podía tocar ni interceder porque significa un problema para él”.

Antes de finalizar el contacto entre ambas partes, la mujer descartó de plano cualquier incidencia en cuanto a una herencia y explicó que su lucha va por otro carril: “El tema de la herencia es secundario. Quiero seguir con mi vida adelante. Tengo un capítulo que no conozco y cualquier ser humano tiene derecho a saber su identidad”.

