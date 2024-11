Por qué Cachete Sierra renunció al Cantando 2024

Este lunes por la noche, Agustín “Cachete” Sierra tomó la decisión de renunciar al Cantando 2024 (América). El ahora exparticipante, que había ganado el certamen en 2020, abandonó la carrera por el bicampeonato justo antes de enfrentarse a Silvina Escudero en el teléfono y explicó en vivo los motivos de su salida del programa.

Todo empezó cuando Florencia Peña le preguntó al actor por su ausencia en una de las últimas grabaciones del programa. Según indicó la conductora, esto les molestó al resto de los participantes, quienes consideran que ausentarse a una gala implica que hay “falta de compromiso y trabajo” por parte del equipo. Además, la actriz agregó que muchos votaron para eliminar a Cachete por este motivo.

Tras las acusaciones, Sierra empezó su descargo y anunció su renuncia. “Hoy venimos a decir gracias. Hasta acá llegamos con el equipo. Más que nada por tema de tiempos y compromisos”, lanzó Cachete. Automáticamente después, y sin permitir comentarios del jurado o de la conductora, continuó: “Sumale esto que pasó. De que porque uno no vino significa que no le interesa el programa o que no es tan responsable como uno cree”.

Cachete Sierra junto a su equipo del Cantando 2024 @cachetesierra

“Cabe recordar que fueron Rocío Quiroz, Brian Lanzelotta y la “Gata” Noelia los que votaron a la pareja porque no habían estado”, resaltó Peña. “A mí me pasó de estar acá y que a Benito (Fernández), que justo tenía una gala benéfica, lo votaron. Recuerdo que no fue un ambiente copado para la compañera sobre todo”, añadió Sierra.

Más adelante, el actor explicó que no quiere que sus ausencias se conviertan en un motivo ataque contra su equipo. “Yo ese día no vine. Vi a mi compañera y a mi coach y me parece que la verdad no lo merecíamos desde ese lado. Igual el puntaje había sido malo y la verdad es que cantamos muy mal. Así que en ese sentido sí”, detalló.

Asimismo, el participante comunicó que el equipo decidió dar un paso al costado antes de la eliminación para asegurarle un lugar en el certamen a Silvina Escudero, quien, ante la baja, pasó a la siguiente instancia: “La realidad es que si seguíamos era por una gala más. Entonces, ya que estamos en el teléfono, y está también en juego el laburo de ellos y su participación, hoy le comenté a la coach y a Marcia que la decisión es decir adiós”.

Cachete Sierra dio un paso al costado y le aseguró un lugar en el certamen a Silvina Escudero

“Siempre estoy en los programas grabados hasta cierto horario. Después me voy porque tengo que conducir mi programa y eso está hablado desde el día uno. Me sorprendió el horario, entiendo que no van a cambiar el horario por mí”, remarcó.

“Yo me voy muy bien, muy en paz y muy feliz. Quiero agradecer realmente a esta producción. Volví porque soy el campeón y por todo el cariño que me dieron en un momento muy triste de mi vida”, aseguró. Finalmente, concluyó: “Cuesta hablar porque es un laburo muy lindo y a mí me tratan muy bien desde el día uno. Gracias a todos. Realmente la paso muy bien, me siento como en casa. Sabía que por tiempos esto en algún momento iba a suceder y viendo las circunstancias decidimos decir hasta acá, con dolor, porque la pasamos bien”.