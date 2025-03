Por qué echaron a Ari Paluch de la radio

Este viernes a la tarde, el grupo Alpha Media anunció a través de un comunicado el despido de Ari Paluch de su ciclo radial Arizona, que era transmitido por la FM Rock & Pop. “El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha disolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock&Pop y no continuará vinculado a la radio”, detallaron las autoridades en el escrito.

Esta medida determinante en la carrera del periodista se debió a sus dichos durante el pase con Beto Casella, el pasado martes, donde “bromeó” con “drogar con burundanga” a una de las locutoras del ciclo para poder aprovecharse sexualmente de ella.

“Para medir la dosis. ¿Es tan fácil conseguir burundanga?”, se preguntó Paluch, mientras hablaba con su compañero sobre la gran cantidad de casos de “viudas negras” que aparecieron en las noticias en las últimas semanas. Y siguió, señalando a la producción: “Porque a mi esta chica... ¿cómo se llama tu locutora?”. “Noelia”, le respondieron detrás de cámara en el estudio. “Es linda esa chica. Podemos arreglar. Una mañana le ponemos [burundanga] en el vaso con agua”, sugirió el conductor.

Fue en ese momento en que Martina, la hija de Paluch que trabaja como productora en el ciclo, intervino en la conversación. “Padre, ubicate”, se limitó a decir, visiblemente incómoda. A pesar de ello, el conductor hizo caso omiso y replicó: “¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te da un besito?”. Segundos después, ambos conductores dieron por terminado el pase y fueron a la pausa.

Ari Paluch: primero, suspendido; luego, echado

La primera medida que había tomado la radio ante la viralización de estos comentarios fue suspenderlo de su trabajo. “Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock&Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo. Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias", expresaron desde Alpha Media.

“Nos comprometemos a reforzar nuestras políticas internas para mantener un ambiente de trabajo profesional y de respeto. A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante. Somos un grupo de medios de comunicación donde valoramos el diálogo abierto y el respeto. Este tipo de situaciones nos hace redoblar el trabajo de cada día”, cerró el documento previo a la desvinculación total con el medio.

Al tomar noción de lo ocurrido, Paluch decidió disculparse en sus cuentas oficiales: “Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana. Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira y humor, como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos. Pero nada de esto es una excusa, sino una forma de explicar el contexto”.

“Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros. No quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona. Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. No es que tuve que pasar un tiempo para que tomara consciencia, le pedí disculpas a Noe y hoy le pido disculpas a todo aquel, que con todo derecho, se siente ofendido”.

Sin embargo, la decisión de la emisora de suspenderlo se mantuvo y escaló este viernes, cuando decidieron finalmente echarlo.

Ari Paluch y otros casos similares

Este no es el primer episodio denunciado contra Ari Paluch relacionado con algún tipo de acoso verbal o sexual. En 2017, Ariana Charrúa, sonidista de A24, lo denunció después de que, según su testimonio a la Justicia, la tocara sin su consentimiento al retirarle un micrófono.

Años atrás, la locutora Verónica Albanese quedó desvinculada del programa de Paluch y dijo que él la maltrató y que fue responsable de su despido mientras estaba embarazada. “Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede maltrata y demás. Fui con el Evatest y todos festejamos desde el día uno. Hasta que se me empezó a notar la panza. Un día caí a la radio con un enterito negro y me dijo: ‘Ya sos una embarazada cualquiera con esa ropa, no vengas más’”, sostuvo en diálogo con LA NACION en 2017.

LA NACION