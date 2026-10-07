Por qué el elenco de Friends rechazó formar parte del documental de Matthew Perry

El próximo 28 de octubre se cumplirán tres años de la muerte de Matthew Perry y, para conmemorar este nuevo aniversario, Netflix lanzará el día 27 The One About Matthew Perry, una serie documental sobre la vida de la recordada estrella de Friends. Sin embargo, a pocas semanas del estreno, trascendió que el elenco de la aclamada sitcom no formará parte de la producción.

Matthew Perry murió el 28 de octubre a los 54 años GETTY IMAGES

“Se los contactó, pero decidieron no participar. En definitiva, la serie da voz a otros amigos y colegas que guardan recuerdos y cariño de Matthew”, le reveló una fuente cercana del elenco al medio Page Six en referencia a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

A su vez, el medio estadounidense señaló que, en el caso específico de Aniston —quien mantuvo un vínculo muy cercano con Perry tanto durante como después de la serie—, la decisión pasa por proteger su intimidad: “Es imposible que Jen hiciera algo así. No se va a sentar a llorar delante de las cámaras. No quiere revivirlo y que sea tan público”.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en uno de sus últimos encuentros Instagram: @jenniferaniston

Tras la partida de quien interpretó a Chandler Bing durante una década, gran parte de sus compañeros se expresaron públicamente. En su momento, Aniston compartió su sentir en diálogo con la revista Vanity Fair: “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos sobre los intentos de ayudarlo durante su largo tratamiento contra las adicciones. Pero casi sentíamos que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su pelea contra esa enfermedad fue muy difícil para él. Por duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que ya no tenga ese dolor”.

Además, la actriz le rindió homenaje en las redes sociales al compartir un conmovedor mensaje de texto que él le había enviado, acompañado de una foto de ambos riéndose en el set: “Hacerte reír me alegraba el día. Me alegraba el día”.

El tierno mensaje que el actor le dedicó en una de sus últimas comunicaciones

La docuserie del gigante del streaming profundizará en la vida del actor más allá de la pantalla al explorar su ascenso a la fama mundial como Chandler Bing en Friends, su calidez humana y el archivo privado inédito cedido por su familia. A través de tres episodios dirigidos por Mary Robertson, la producción presentará una mirada íntima con testimonios exclusivos de su hermana, amigos cercanos y ejecutivos de la industria televisiva que compartieron su trayectoria.

El de Matthew Perry, tráiler

El eje central de la producción también abordará sus batallas contra la adicción al alcohol y las drogas, su faceta como defensor de la recuperación y las circunstancias de su muerte.

Matthew Perry murió a los 54 años debido a una sobredosis de ketamina (Fuente: Instagram/@jenniferaniston)

Cabe recordar que el actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa ubicada en Los Ángeles. De acuerdo con el informe de la autopsia emitido por el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de su muerte fueron los efectos agudos de la ketamina —medicamento sintético que funciona como anestésico y tiene efectos disociativos y alucinógenos—, a lo que se sumaron, como factores contribuyentes al ahogamiento accidental, una enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina (un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides).