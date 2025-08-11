Jennifer Aniston reveló por primera vez qué pensaba antes de la muerte de Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry sigue dando de qué hablar a casi tres años de ocurrida. Esta vez, su compañera en la exitosa sitcom Friends, Jennifer Aniston, reconoció que los amigos del actor ya estaban “de luto” mucho antes de su fallecimiento debido a sus problemas con adicciones. “Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que ya no tenga ese dolor”, aseveró.

En una entrevista con Vanity Fair, Aniston volvió a recordar a su amigo, que murió a los 54 años en octubre de 2023. Perry, quien interpretó a Chandler Bing en Friends junto a ella como Rachel Green, murió por los “efectos agudos” de la ketamina. Durante años, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones en Hollywood, una batalla que comenzó cuando la serie de NBC los catapultó a los seis protagonistas como estrellas mundiales.

La serie catapultó a los actores como figuras de renombre mundial Archivo

“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, dijo Aniston a Vanity Fair sobre los intentos de ayudarlo durante su largo tratamiento contra las adicciones, que duró mientras hacía la reconocida serie y después de ella. “Pero casi sentíamos que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su pelea contra esa enfermedad fue muy difícil para él. Por duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que ya no tenga ese dolor”, aseveró la actriz estadounidense.

Tras su muerte, Jennifer rindió homenaje a su amigo y excompañero al compartir un mensaje de texto que él le envió y que la conmovió profundamente. En él, Perry adjuntó una foto de ambos riendo juntos en el set de Friends y escribió: “Hacerte reír me alegraba el día. Me alegraba el día”.

El tierno mensaje que el actor le dedicó en una de sus últimas comunicaciones

“Despedirnos de nuestro Matty fue una oleada de emociones tan intensa que nunca había vivido antes”, escribió Aniston en sus redes sociales en ese momento. Cuando se produjo la muerte de Perry, sus compañeros de elenco Courteney Cox (que interpretó a Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) y David Schwimmer (Ross Geller) le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales para despedirlo.

“Era una parte de nuestro ADN. Siempre fuimos seis. Éramos una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de lo que éramos y de lo que íbamos a ser. Para Matty, él sabía que amaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no escuchaba la risa, sentía que iba a morir. Su vida literalmente dependía de eso. Y vaya que lo logró. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho”, decía el mensaje que compartieron en conjunto.

En una entrevista posterior con Variety, Aniston reveló que había intercambiado mensajes con Perry el mismo día de su muerte. “Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé… No tenía dolor. No estaba luchando. Estaba feliz”, aseguró sobre su compañero de reparto.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volvieron a juntarse en 2021 Instagram: @jenniferaniston

“Quiero que la gente sepa que estaba realmente sano y que estaba recuperándose. Estaba en ese camino. Trabajó muy duro. Realmente le tocó una difícil. Lo extraño mucho. Todos lo hacemos. Y vaya que nos hizo reír muchísimo”, agregó.

La investigación sobre la muerte de Matthew Perry avanzó significativamente en el último tiempo, luego de que se identificó que la causa de su muerte fue por el uso de ketamina. Tras rastrear a las personas que le suministraron la droga de forma ilegal, hay cinco acusados que enfrentan cargos.