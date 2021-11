Por qué el ganador de La Voz Argentina no se mudó a la casa que le regaló Belu Lucius

Cuando Francisco Benítez se anotó a La Voz Argentina (Telefé) nunca imaginó lo que ocurriría después. No solo ganó el certamen sino que conquistó al país entero con su voz y su historia y logró un reconocimiento que jamás había pensado. Sus vivencias llegaron a oídos de Belu Lucius, quien se propuso ser la cara detrás de uno de los sueños del joven cordobés: la casa propia. No obstante, pese a los esfuerzos de la influencer, Benítez no pudo mudarse todavía a su nueva vivienda.

Todo comenzó con la entrega de una casa prefabricada. Con el terreno en su poder, solo faltaba el ladrillo para consumar el sueño. En un emotivo video, Lucius le acercó a Francisco la buena noticia y juntos protagonizaron un momento de emoción y lágrimas que se consumó en un abrazo y la oficialización del regalo.

La reacción de Francisco Benítez cuando Belu Lucius le regaló una casa

Pero, a diferencia de lo que uno podría creer, no basta con el terreno y la casa para poder instalar una vivienda. Conforme pasaba el tiempo, los seguidores del cantante empezaron a preguntarse por qué todavía no se había mudado a su nuevo hogar. La insistencia provocó la mención y, al verse involucrada, la influencer salió a aclarar los tantos.

Belu Lucius aclaró los motivos por los cuales se demoró la mudanza del campeón de La Voz Argentina Instagram: @franciscobenitez19

“Para poder poner la vivienda prefabricada se necesita una base sólida, estable y nivelada, una platea. Ahora sí, en unas semanas ya le van a poder entregar la casa”, comentó. Tiempo después, Benítez compartió un video en su cuenta de Instagram agradeciéndole a una empresa que le había facilitado la platea y confirmando que, arreglado ese asunto pendiente, es cuestión de días para que le lleven al terreno su nuevo hogar.

Qué es una platea y por qué era necesaria para que Benítez se mudara

Las plateas son cimentaciones que van sobre el terreno natural con una losa de hormigón armado, vigas perimetrales y otras vigas bajo los muros portantes. En otras palabras, es una base que va debajo de una casa para evitar que los efectos propios de la tierra perjudiquen a la propiedad como lo puede ser la humedad.

Platea de hormigón Mercado Libre

A su vez, sirven para contener el peso de la casa y no sobrecargar un sector de la tierra, evitando así que se produzcan derrumbes o grietas perjudiciales para la estructura. En el caso de Benítez, la casa que le había entregado Lucius no contaba con platea, por lo que no podía ser colocada en el terreno sino hasta que consiguiera una.