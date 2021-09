Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, recibió una casa de regalo: su conmovedora reacción

A Belu Lucius le gusta ayudar y, como toda influencer, sabe cómo conseguir canjes. Este miércoles, usó ese poder para cumplirle un sueño a Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina: tener su casa propia. En un video que subió a sus redes sociales, mostró el momento en que le comunicó la noticia al cantante y su conmovedora reacción.

“Fran tenía varios sueños: ser cantante, tener una familia, que su abuela conozca a su bisnieto y tener una casa. ¿Y saben qué? ¡Se la conseguimos!”, comenzó diciendo la panelista de Cortá por Lozano en la grabación que publicó en Instagram. Luego, se dirigió a Benítez. “¿Con quién vivís?”, le preguntó, y el artista cordobés respondió: “Con mi familia, mi hijo y mi novia, hasta que, bueno, haga algo yo en el lugar mío”.

La reacción de Francisco Benítez a la sorpresa de Belu Lucius

Fue en ese momento que la exparticipante de MasterChef Celebrity exclamó: “Pará la moto, porque ya no tenés que preocuparte por más nada porque... ¡Ya tenés tu casa!”. Francisco la miró perplejo y la comediante le entregó en mano una llave simbólica que anunciaba la adquisición de una propiedad “estilo americano” o prefabricada.

Para disfrutar el inesperado regalo, el ganador de La Voz deberá contar con un terreno donde instalar su nueva vivienda. Por fortuna, todavía tiene guardado su premio de $1.500.000. A su vez, en el programa también recibió un TV LED que le servirá para equipar su hogar.

Tras recibir la sorpresa, Benítez no pudo más que agradecer, pero -al igual que le ocurrió cuando se consagró campeón del concurso de canto- la emoción no lo dejó hablar. Después, más tranquilo, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confió: “Tantas emociones que de verdad todavía no puedo procesar lo que esta pasando. Tengo un nudo en la garganta que necesito liberar todo. Tantos sueños que de a poco estoy cumpliendo. ¡Hoy se me cumplió uno de los más importantes de mi vida! Tener mi casa”.

Por último, el artista no quiso dejar de mencionar a su benefactora. “Gracias Belu Lucius por esto, la verdad quisiera ir de nuevo a darte un abrazo grande porque no puedo creer lo que hiciste por mí”, cerró.

El agradecimiento de Francisco Benítez en sus redes sociales tras recibir una casa Instagram: @franciscibenitez19

Francisco fue elegido ganador de La Voz Argentina el pasado domingo 5 de septiembre gracias al voto del público y, horas después, su pareja Rocío dio a luz a su primer hijo: Ciro. El bebé llegó al mundo diez días antes de lo previsto y no pudo estar presente durante el parto, ya que se encontraba en Buenos Aires por las grabaciones.

Minutos antes de enterarse del nacimiento, el cantante le contaba a LA NACION lo emocionado que estaba por la inminente llegada del bebé. “Tenemos fecha para el 16, va a ser un varón y se va a llamar Ciro. Por eso mi cabeza ahora está en dos partes. Una parte con mi familia y una parte con La Voz Argentina”, confesaba en una entrevista exclusiva.

Este sábado, todos los participantes de La Voz argentina se presentarán en el Movistar Arena en un show exclusivo. Por eso, Benítez se encuentra nuevamente en Buenos Aires ensayando para la gran presentación.