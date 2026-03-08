Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri celebraron su boda con estilo italiano y deslumbraron a los invitados famosos

Finalmente llegó el momento de la fiesta de casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, luego de pasar por el registro civil el pasado 21 de febrero. Esta vez, la pareja celebró en una imponente fiesta de estilo italiano junto sus seres queridos, en una jornada que estuvo marcada por el amor, la diversión y los invitados de lujo que tuvo el evento, que se realizó en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines. Uno de los datos sobresalientes fue que el expresidente Mauricio Macri dijo presente en la ceremonia para dar las felicitaciones a su sobrino y su pareja, y se la pasó a puro baile.

Mauricio Macri en el casamiento de Emily Lucius

La influencer y el empresario celebraron su casamiento en una jornada que combinó la elegancia clásica con un aire mediterráneo. La unión, que reunió a familiares y figuras destacadas del mundo del espectáculo, se desarrolló en un entorno natural al aire libre que recreó la estética de las bodas europeas. Gracias a las redes sociales, se pudo conocer todos los detalles del festejo y las distintas perlitas que mostraron los asistentes.

Emily no pudo contener la emoción al comunicar su casamiento en las redes sociales

“Bendecida y completamente feliz”, fue la frase que usó Emily para describir su gran día y luego subió una serie de historias a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,9 millones de seguidores, para mostrar el paso a paso de la celebración.

“Recomiendo no saltearse la previa a tu boda con personas que te llenen el alma, con personas que al final del día agradezcas tenerlas cerca, que estén en los malos momentos, que te saquen una sonrisa en momentos difíciles y siempre te deseen lo mejor”, escribió la novia y mostró una foto con su hermana y sus amigas en los preparativos.

El reconocimiento de Emily a sus amigas

Uno de los momentos más tiernos de la jornada fue cuando el padre de Emily, Miguel Ángel Licius, vio por primera vez el vestido de novia de su hija. Las imágenes los dicen todo, ya que se lo vio al hombre muy emocionado al apreciar a su hija menor con el atuendo blanco. “Me llevo este momento guardado en mi retina, mi memoria y en mi corazón. Cada nuevo día siempre agradeciendo tenerte papi. First look de don Miguele. Más vale que habló en la ceremonia y adivinen si nos hizo emocionar”, escribió la influencer al mostrar el clip.

La emoción de Emily y sus papá en el casamiento

Otra dedicatoria especial fue para su mamá, Silvia Kairuz, que fue un soporte fundamental para Emily en esta etapa. “Qué decir de la mujer más importante de mi vida. Me sobran las palabras para agradecerle, la persona más bondadosa, simple, dulce y hermosa que conozco. Eternamente agradecida y bendecida de tenerte”, afirmó la novia en sus historias de Instagram junto con una foto de su madre en los preparativos del festejo.

Emily le dedicó una mención especial a su madre

La ceremonia comenzó a las 19 y estuvo marcada por un clima de gran emoción. La novia hizo su entrada acompañada por su padre y produjo la ternura de todos los presentes, que se fundieron en aplausos y lágrimas con su ingreso. Para la ocasión, la novia eligió un vestido blanco largo y entallado, con un pronunciado escote en forma de corazón y los hombros al descubierto. Como único accesorio, llevó un collar de brillantes.

Los novios con toda su elegancia (Foto: @emiliylucius)

Luego, para la ceremonia central, la influencer optó por un modelo más minimalista con escote corazón, hombros caídos y una falda de gran volumen que lucía una hilera de botones en la espalda. El novio, en tanto, optó por un esmoquin negro clásico, camisa blanca y corbata negra. Fiel a su estilo, ambos se destacaron la elegancia y el toque divertido en la celebración.

Belu encantada con el casamiento de su hermana menor

Su hermana Belu Lucius fue una de las encargadas de oficiar la ceremonia y le dedicó unas tiernas palabras a los recién casados. “Son los tíos perfectos para mis hijos Bauti y Benja. El único consejo que yo les puedo dar en este caso es que se escuchen, que sean atentos”, aseguró la influencer y fue secundada por su marido, Javier Ortega Desio, en el micrófono, que también se deshizo en elogios: “Hermana que la amo con toda mi alma, es mi segunda hermana, no me lo quiero atribuir, pero he ayudado mucho a que suceda este momento hoy. Yo voy a estar al lado de ustedes toda la vida mientras esté en este plano”, dijo el exjugador de la selección nacional de rubgy y emocionó a todos.

Las palabras Belu Lucius para su hermana y su esposo

Una de joyitas del festejo fue la cantidad de invitados famosos que tuvo el encuentro, derivado de la actividad profesional de los novios. Entre los invitados se destacó Mauricio Macri, quien además cedió la quinta para la celebración, y personalidades del espectáculos como Rocío Marengo con Eduardo Fort, Mica Viciconte con Fabián Cubero, la Peque Pareto, Fede Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Cande Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano, Santi Ramundo, Agus Battioni, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

Rocío Marengo y Mica Viciconte junto a la novia

“¡Viva el amor! Toda la felicidad del mundo, los quiero", escribió Marengo al saludar a la pareja en sus redes sociales. “Se casaron Emi y Rodri y todo esto pasó en su inolvidable noche de boda. Todo superó cualquier sueño: fue la noche perfecta. Los amo y les deseo una vida hermosa juntos ¡Que vivan los novios!“, contó el periodista Nico Peralta al compartir imágenes de la fiesta.

El saludo de Nico Peralta para los novios

La decoración resultó uno de los aspectos más comentados del evento, ya que los novios se alejaron de los altares sobrios y tradicionales para apostar por una estética cálida y vibrante. El escenario principal contó con un arco circular de flores naturales compuesto por rosas en tonos amarillos intensos y naranjas, sumadas a follaje verde silvestre y flores blancas. Esta elección cromática buscó transmitir una sensación de vitalidad y frescura estival.

La pareja ya comiena su nueva vida de casados

“La boda fue temática italiana. Queríamos algo diferente, nos la re jugamos pero sabemos que si hay una ambientadora que todo lo logra es Pauli de @thefunfactory_ !!! Ninguno pudo creer lo increíble que quedó!!”, elogió Emily en sus redes al equipo de producción del evento.

Muchas personalidades del espectáculo dijeron presente en la fiesta

La celebración de Emily y Rodri demostró la intención de integrar el lujo con la calidez de un entorno natural, en lo que resultó una fiesta con tono exclusivo y ameno. Como era de esperarse, captó el interés de los medios y del público en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron los posteos en redes sociales.

El evento finalizó como una jornada de celebración del amor y la amistad, donde los invitados quedaron felices de particiar de una de las celebraciones más comentadas de la temporada actual. Mientras tanto, la pareja ya se alista para comenzar su nueva vida de casados.