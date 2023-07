Por qué Sinéad O’Connor rompió una foto del papa Juan Pablo II en directo por televisión

escuchar

“¡Lucha contra el verdadero enemigo!”. Esas fueron las palabras que dijo Sinéad O’Connor después de mostrar una foto del papa Juan Pablo II a cámara y romperla en pedazos durante una actuación en directo en el programa Saturday Night Live en 1992.

Lo hizo después de interpretar una versión de War, la canción de Bob Marley, sustituyendo algunas de las palabras para que se convirtiera en una protesta contra el abuso sexual infantil en la Iglesia católica.

La cantante, fallecida este miércoles a los 56 años, recordó en sus memorias que en el programa “nadie sospechó nada” de lo que iba a hacer. O’Connor había tomado la imagen del papa de la pared de la habitación de su madre recién fallecida, con quien mantenía una mala relación, en la casa familiar en Dublín.

El día de la actuación en los estudios de la cadena NBC, la cantante llevó la foto escondida. En el ensayo practicó con una foto de un niño de la calle asesinado por la policía en Brasil. Pero la foto que rompería en cámara sería otra.

Fuertes críticas

El instante que conmocionó a Estados Unidos dejó al estudio en “un silencio total atónito”, recordó O’Connor en sus memorias.

“Cuando fui detrás del escenario, literalmente no había ningún ser humano a la vista. Todas las puertas se habían cerrado. Todos habían desaparecido. Incluido mi representante que se encerró en su habitación durante tres días y desconectó el teléfono”, escribió.

En las puertas del estudio de NBC en Manhattan, un grupo de espectadores le lanzó huevos a su salida. La cadena recibió la queja de más de 4.000 espectadores. Dos semanas después, la abuchearon en un concierto tributo a Bob Dylan en el Madison Square Garden.

“Creo que hay una mejor manera de presentar tus ideas que destrozar una imagen que significa mucho para otras personas”, dijo Madonna en ese momento.

Frank Sinatra la llamó “una chica estúpida” y la diócesis de Brooklyn exigió una disculpa.

La carrera de la cantante irlandesa nunca se recuperaría de este incidente.

Tiempo más tarde, O’Connor se sumó a las filas de una iglesia disidente en Lourdes. Getty imágenes Getty

En su Irlanda natal, el impacto de la noticia no fue tan grande. En esa época la Iglesia católica estaba siendo fuertemente cuestionada por los escándalos de abusos sexuales y maltratos.

En 1979, Juan Pablo II se había convertido en el primer Papa de la historia en visitar Irlanda.

En 2018, O’Connor anunció su conversión al Islam. Getty imágenes

Ordenada como sacerdote y conversión al Islam

En 1999, en uno de los giros más extraños de su vida, O’Connor fue ordenada sacerdote en la Iglesia Tridentina Latina, una iglesia católica independiente que no está en comunión con Roma.

En octubre de 2018, O’Connor anunció su conversión al Islam.

Preguntada sobre cuál fue la idea errónea más importante que se tuvo sobre ella durante su carrera, no dudó en mencionar el incidente con la imagen del Papa. “La falsa idea de que mi carrera se descarriló al romper la foto del Papa. Mi carrera se descarriló porque tenía un tema número uno que me convirtió en una estrella del pop, lo cual no era. Yo era un cantante de protesta”, dijo.

