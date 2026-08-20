Preocupación por Pablo Alborán: canceló todos sus shows y confirmó atraviesa un delicado estado de salud

En medio de la gira, con la que presenta KM0, su nuevo álbum, Pablo Alborán preocupó a sus fanáticos al anunciar este jueves la suspensión de sus próximos shows tras confirmarse una dura complicación respiratoria que exige estricto reposo.

Pablo Alborán preocupó a sus fanáticos al anunciar este jueves la suspensión de sus próximos shows

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 7,7 millones de seguidores, el artista español realizó un breve comunicado para brindar detalles concretos sobre su actual situación personal y médica; y así evitar rumores o falsas especulaciones: “Hola, familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana, 21 de agosto, en Ciudad Real”.

El mensaje que publicó Pablo Alborán y sorprendió a todos (Foto: Captura INstagram/@pabloalboran)

Y completó: “Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto. Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos. Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada. Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan. Nos vemos muy pronto. Gracias por todo el cariño”.

Además de los miles de “Me gusta”, el intérprete de “Solamente tú” recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes le enviaron su cariño y desearon una pronta recuperación. “Te amamos. Lo más importante siempre será la salud”; “Cuidate muchísimo, estamos para lo que sea. Eres muy valiente y pronto saldrás de esta, confío en ti”; “Descansa, recupérate y cuidate mucho! Te esperamos de regreso con la batería a full. Te amamos” y “Déjate cuidar y en nada al ataque otra vez”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los mensajes que recibió de sus fanáticos (Foto: Captura Instagram/@pabloalboran)

La agenda del malagueño enfrenta un período de incertidumbre. El calendario del artista contempla un margen de diez días antes de su siguiente fecha, pautada para el 30 de agosto en Boimorto, La Coruña. Luego, la planificación prevé el inicio de su recorrido por Latinoamérica el 27 de septiembre en Costa Rica, tramo que finalizará el 24 de octubre en Puerto Rico tras nueve presentaciones en diversos países.