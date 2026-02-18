Quién es el novio de Pablo Alborán y el mensaje romántico que le dedicó
Luego de meses de rumores, el cantante disfrutó del cumpleaños de su pareja y se mostró enamorado en las redes
Siempre muy reservado con su vida privada, el cantante Pablo Alborán, quien contó en un emotivo video en el 2020 que era homosexual, visitó el programa español La Revuelta este lunes, donde reveló que está atravesando un gran momento personal, aunque no contó muchos detalles y tampoco hizo mención de su situación sentimental.
Sin embargo, sí se declaró amante de las relaciones largas y duraderas. Además, contó que cuando la “cotidianidad, naturalidad, e intimidad” forman parte del día a día, la tranquilidad toma las riendas en la rutina de la pareja. A su vez, resaltó la importancia de la amistad en el amor.
Un amor que ya no se oculta
Luego de meses de rumores, donde se sospechaba de un posible romance entre el cantante y el modelo Juan Sesma -con quien se lo vinculaba por compartir imágenes en lugares similares en redes- casi por sorpresa, Pablo Alborán parece haber confirmado su amor.
El modelo publicó en Instagram diversas fotos del festejo por su cumpleaños, en las cuales el malagueño ocupó un rol protagónico. En el posteo se puede ver a la pareja compartiendo el momento entre sonrisas y miradas de cariño, rodeados de amigos y familiares.
“Gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00″, escribió Sesma en el posteo, mostrando el gesto que tuvo su pareja en el día de su cumpleaños.
El cantante reaccionó a la publicación con un corazón rojo, dejando claro que el amor está en el aire. La complicidad en las fotos y las sonrisas compartidas muestran el inicio de una relación que está dando sus primeros pasos.
Las pistas que avivaron los rumores
Aunque la reciente publicación terminó de confirmar el romance, no fue la primera vez que se los vio juntos ni que despertaron sospechas entre sus seguidores. Desde hace meses circulaban imágenes y encuentros que dejaban en evidencia una cercanía especial. Ambos comparten una marcada pasión por la buena comida y suelen elegir restaurantes llamativos.
Otro detalle que refuerza el vínculo es el amor que ambos sienten por los animales. En sus historias, el modelo compartió una imágen al aire libre junto a Terral, el perro del cantante, lo que muchos interpretaron como una señal de integración total en la vida cotidiana de Alborán.
Poco después de oficializar su historia, la pareja disfrutó de un plan con amigos y asistió al concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid, encuentro que también quedó registrado en redes.
Entre gestos públicos, celebraciones compartidas y planes con amigos, los enamorados optaron por mostrarse sin rodeos. Las imágenes, los comentarios y las apariciones recientes terminaron de consolidar una historia que ya no necesita confirmaciones formales.
