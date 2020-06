Prince será el protagonista del homenaje que se estrene hoy en la pantalla de TV argentina, y que fue grabado en enero de este año con artistas como Foo Fighters, Juanes, St. vincent y más Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020 • 14:24

Prince será el protagonista del homenaje que emitirá TNT hoy a la medianoche. Se trata de " Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince ", el homenaje realizado en enero pasado luego de la última entrega de los premios Grammy , en la que se celebró la memoria del músico fallecido cuatro años atrás.

El tributo fue un show emocionante para los fans de Prince y extraordinario por la curaduría de las canciones que se interpretaron, entre las que estuvieron algunos de sus éxitos como " Purple Rain ", " When Doves Cry ", " Raspberry Beret " y " Kiss".

El show estuvo presentado por la actriz y comediante Maya Rudolph , quien además es integrante de la banda homenaje Princess . Entre los artistas de artistas que participaron del homenaje se encuentran Foo Fighters , Juanes , John Legend , Usher , Beck , St. Vincent , Earth Wind & Fire , Mavis Staples , H.E.R , Common y Gary Clark Jr .

El músico fue homenajeado en enero de este año en un show especialq ue se transmitirá esta noche por la pantalla de TNT Crédito: Twitter: @Masi_Twitta

También se sumaron a recordar al músico estadounidense artistas que trabajaron a la par suyo y amigos, Además, como The Revolution , la banda de funk creada por Prince, Morris Day and The Time . y los codirectores del especial: la nominada Sheila E , Jimmy Jam y Terry Lewis. Además, se sumaron Chris Martin ( Coldplay ) y Susanna Hoffs ( The Bangles) , para interpretar " Maniac Monday ", en una versión que escribió Prince para la banda femenina.

Grabado en Los Angeles tras la ceremonia de los Grammy (en enero de 2020), el especial se estrenó en Estados Unidos el 21 de abril, cuando se recordó el cuarto aniversario del fallecimiento de Prince.