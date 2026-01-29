Protagonizó un éxito del cine infantil, pero renunció a su fortuna para vivir en la pobreza y se declaró extremista católico

Pequeños traviesos es uno de los títulos que permanecen en el recuerdo de quienes hoy tienen más de 30 años; muchos se deleitaron con la película que retrataba las aventuras de los niños del “Club de Machos Anti-Mujeres”. Además de la trama, quienes la vieron tienen presente el rostro de los actores que formaron parte del elenco, varios de los cuales alcanzaron el éxito a raíz de su rol en la cinta infantil. Sin embargo, hay uno que sorprendió al renunciar a su fortuna para vivir una vida totalmente austera.

El actor interpretó a "Alfalfa", uno de los protagonistas de la película Netflix

Bug Hall, quien se puso en la piel de Alfalfa, renunció luego de su participación en el film de 1994 a todas sus ganancias tras haber sido arrestado por inhalar aire comprimido. En diálogo con Daily Mail, el actor de 40 años contó que dejó Hollywood para vivir una nueva vida lejos de la exposición mediática.

El motor de este cambio fue su conversión al “catolicismo radical extremo”. Como parte de su fe, Hall decidió donar sus ahorros y desprenderse de sus bienes materiales para vivir con lo mínimo indispensable. “Si surge una necesidad financiera, busco algún trabajo ocasional para conseguir el efectivo necesario”, explicó.

Pequeños traviesos fue un éxito de la década del 90

Su objetivo actual es mantener una vida despojada, con la intención de que su familia esté lo más alejada posible de la dependencia del dinero y las ambiciones de la industria del entretenimiento.

Luego de que lo echaran de su granja, Hall aseguró haber rechazado diversas campañas de donaciones en GoFundMe -la plataforma de crowdfunding (financiación colectiva) en línea, diseñada para recaudar dinero para causas personales, proyectos, emergencias médicas, educación o fines benéficos- al afirmar que no tiene “ni una sombra de duda de que Dios seguirá encontrando formas interesantes e imprevisibles de proveer”.

Bug Hall en la actualidad Captura de Instagram

Además, el mencionado medio informó que el actor y su familia se trasladaron a un terreno en Mountain Home, Arkansas, donde planea construir una capilla en el futuro.

Bajo un estricto “voto de pobreza”, el actor sostiene que su familia continuará con este estilo de vida católico radical. “Realmente creo que criar a esos extremistas es la única manera de combatir nuestra era”, añadió. Aunque no ve motivos para regresar al ambiente artístico, se muestra abierto a lo que el destino le depare. “Lo que Dios quiera, yo también lo quiero”, aseguró.

Por el momento, el padre de cinco hijos detalló que viven en una casa rodante equipada con un pozo de agua y un generador, con la meta de construir una casa propia en seis meses. Mientras que junto a su esposa Jill, decidieron educar a sus hijos en el hogar, desaconsejándoles asistir a la universidad por considerar que la educación formal es, en gran medida, “una tontería”.

Bug Hall con su familia (Foto: X @bug_hall)

Qué pasó con Bug Hall después de Pequeños traviesos

Luego de su participación estelar, la carrera de Bug Hall tuvo un leve crecimiento, ya que se le asignaron papeles importantes en producciones como: Somos los peores (1995) y La familia Stupid (1996).

Bull Hall también participó de la película de Disney Somo los peores

Años atrás, el actor reveló en su canal de YouTube que sufrió abusos sexuales por parte de su padre biológico, además de haber sido ultrajado durante el rodaje del célebre largometraje de los años 90. Asimismo, en 2021 publicó un tuit donde aseguró que también había sido abusado en los estudios de Disney.

Bug Hall participó también de La familia Stupid (1996)

En 2020, el medio estadounidense TMZ anunció que el actor tenía una adicción a la inhalación de sustancias altamente inflamables (principalmente pintura en aerosol).