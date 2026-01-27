Sydney Sweeney, envuelta en una nueva polémica: colgó corpiños del cartel de Hollywood y podría tener problemas legales

Sydney Sweeney vuelve a estar en el ojo público con otra polémica. La actriz de Euphoria compartió un video en sus redes sociales en el cual se la puede ver en el famoso cartel de Hollywood mientras cuelga corpiños. Aunque esto pareciera una broma inocente de su parte, le podría causar problemas legales por vandalismo e intrusión de propiedad privada.

Sydney Sweeney colgó corpiños del cartel de Hollywood

Sweeney subió hace unas horas a su cuenta de Instagram un video en que se la puede ver toda vestida de negro, con la capucha puesta de su campera. Junto a otras personas, se sube a una camioneta de noche para lo que pareciera ser un “operativo”. Durante el viaje, se la puede ver a ella y a sus acompañantes riéndose. Finalmente, llegan al destino: un lugar descampado que no se logra identificar. Allí, la actriz y su equipo de producción bajan varios bolsos negros y los llevan hasta lo que se ve que es el cartel de Hollywood.

Suben la montaña con una soga y, al llegar a la cima, abren los bolsos y sacan una gran variedad de corpiños de lencería de distintos colores. Los agarran y los tiran para colgarlos de las grandes letras blancas entre risas. Incluso se la ve a la joven de 28 años subirse al letrero para colocar ropa interior. “Nos va a atrapar”, dice en un momento Sydney.

Finalmente, se la ve a Sweeney posando frente al cartel de Hollywood, que tiene de punta a punta una cadena de corpiños que les cuelgan. Esta movida fue para promocionar su nueva línea de ropa interior, Syrn. Es más, en la publicación solo arrobó a la cuenta de Instagram de la marca, sin ninguna otra explicación.

Sydney Sweeney frente al cartel de Hollywood, donde colgó corpiños Captura

De acuerdo al portal TMZ, esto ocurrió hace unos días, pero recién se hizo público este martes por la misma actriz. Ella habría conseguido un permiso para grabar en el cartel de Hollywood, pero no para tocarlo ni treparse a él. Según un mail de Hollywood Chamber of Commerce ―dueño del letrero―, se le fue explícitamente comunicado al equipo de la actriz que no podía hacer esto sin permiso. Por lo tanto, esto puede hacer que se acusada ante la justicia por vandalismo o invasión de propiedad privada.

El mismo sitio se comunicó con la Cámara para consultarle si tienen interés de denunciar a la actriz. “Seguimos investigando cómo y con qué autoridad (si la hubiera) la producción de Sweeney accedió al sitio del Letrero”, fue su respuesta.

Sin embargo, puede que no tenga problemas económicos para afrontar alguna multa por ello. TMZ informó que la marca Syrn cuenta con la inversión de Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo. Se sabe que tiene una relación cercana con Sweeney, puesto que se la pudo ver en su boda con Lauren Sánchez en Venecia, un evento muy comentado en el cual atendieron varios famosos.

Video promocional de American Eagle donde Sydney Sweeney juega con las palabras "jeans" y "genes"

El año pasado, Sydney Sweeney estuvo involucrada en una gran polémica por otra publicidad que hizo. Fue la cara de American Eagle, una marca de ropa urbana. En ella, se hacía un juego de palabras entre jean y genes ―que en inglés tienen una pronunciación muy parecida― al decir: “Sydney has good genes” (Sydney tiene buenos genes en inglés). Muchos apuntaron contra la campaña publicitaria porque daba a entender que esto era porque ella no solo era hegemónica, sino también blanca.

Es así que en las redes sociales se la criticó a la joven por la connotación racista y de promoción de la supremacía blanca que tenía el comercial. Otros sectores cuestionaron el enfoque de la campaña por considerar que reproducía patrones de sexualización y referencias visuales similares a la polémica campaña de Calvin Klein protagonizada por Brooke Shields en la década de 1980.

La polémica por la campaña de American Eagle con Sydney Sweeney

Tiempo después, se le preguntó si quería decir al respecto en una entrevista con la revista GQ. “Hice un anuncio de jeans. La reacción fue definitivamente una sorpresa, pero me encantan los jeans. Siempre uso jeans. Literalmente estoy en jeans y camiseta todos los días de mi vida”, afirmó la estrella de Euphoria. Y añadió: “Siempre he creído que no estoy aquí para decirle a la gente lo que tiene que pensar... Sé quién soy. Sé lo que valoro. Sé que soy una persona amable. Sé que amo mucho y sé que estoy emocionada por ver qué pasa después. Por eso no dejo que otras personas definan quién soy”.