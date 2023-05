¿Qué dice la carta que Frank Sinatra le envió a Luis Miguel en 1996?

escuchar

El cantante mexicano Luis Miguel sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales una carta que le envió el famoso cantante norteamericano Frank Sinatra. El popular “Sol de México” mostró que el escrito enviad por el reconocido compositor de temas como el compositor de temas como “That’s Life” y “New York, New York” es de octubre de 1996.

¿Qué dice la carta que le envió Frank Sinatra a Luis Miguel?

A través del escrito, Frank Sinatra reconoció el talento de Luis Miguel y lo felicitó por haber obtenido una estrella en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Luis Miguel mostró la carta que recibió de Frank Sinatra (Foto Instagram @lmxlm)

“Querido Micki: durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, se lee en la primera parte de la carta.

“Cuando te conocí en México y de hecho escuché tu voz, me di cuenta de que eres un artista original, un tremendo talento y que tampoco está nada mal de mirar. Felicitaciones por tener tu estrella en el “Paseo de la Fama”. Estoy seguro de que vendrán muchas más”, agregó Sinatra.

¿Cuándo conoció Luis Miguel a Frank Sinatra?

En el año 1995, Luis Miguel fue uno de los artistas internacionales invitados a la celebración televisiva del onomástico de Frank Sinatra, siendo el único latino en este evento. El divo mexicano indicó que este concierto fue uno de los grandes momentos de su carrera ya que siempre fue admirador de Sinatra. Incluso, dijo que aprendió a hablar inglés gracias a él.

Frank Sinatra 1966

“Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones”, dijo Luis Miguel al intérprete de “My Way”, quien se mostró conmovido ante estas palabras.

“Y quiero decir que 10 años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo que es el Duets II, eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias. Espero que todos ustedes vengan a volar conmigo esta noche”, agregó. La canción que fue incluida en el álbum de duetos de Frank Sinatra fue Come Fly With Me.

El Comercio (Perú)