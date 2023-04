Luis Miguel: entre su llamativo cambio físico que generó especulaciones y un anuncio que se hace esperar

escuchar

Es un gran día para Luis Miguel. El cantante no solo está celebrando la llegada de los 53 sino que además está muy cerca de realizar un gran anuncio vinculado a la gira que incluiría a nuestro país entre las “paradas” obligadas.

De todas formas, unas recientes imágenes tomadas por los paparazzi en cierto modo cobraron la misma repercusión que la noticia de un inminente tour, ya que al Sol de México se lo vio muy delgado y no tardaron en surgir versiones respecto a cómo logró un cambio en su aspecto tan drástico y veloz.

Luis Miguel sorprendió con su notorio aspecto mucho más delgado G3/The Grosby Group

En las fotos en cuestión, se encontraba a la salida de un aeropuerto junto a su pareja, la empresaria Paloma Cuevas, mientras se embarcaban en unas vacaciones en la ciudad de Marbella, en España. La relación parece estar cada vez más consolidada y, según trascendidos, los novios se habrían hospedado en la Urbanización La Zagaleta, un lugar exclusivo de la ciudad donde el cantante tiene una propiedad muy lujosa e imponente. Antes de subirse al avión, el artista fue captado por los flashes y allí fue donde se lo notó muy delgado, lo que desató una ola de versiones sobre el cuidado de su aspecto.

De acuerdo a algunos medios mexicanos, el Sol habría bajado 20 kilos como consecuencia de una dieta de ayuno intermitente, y se recordó lo que había declarado en 2015 en España, en un testimonio recogido por el reconocido programa, El Hormiguero. “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, había contado el artista en un testimonio que cobró relevancia en las últimas horas.

Tour 2023: ¿Cómo será la nueva gira de Luis Miguel?

La práctica del ayuno intermitente tiene más de una variante: 14 horas de ayuno por 10 de ingesta de alimentos, 16 por 8 o 20 por 4; e incluso días alternos: dos días sí y cinco días no. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada por un equipo de nutricionistas de nuestro país, se arribó a la conclusión de que el ayuno no es mejor que una dieta, o lo que se denomina alimentación saludable. Asimismo, los ayunos pueden tener efectos colaterales como baja de energía y dolores de cabeza, entre otros, por lo que se recomienda un estricto seguimiento de profesionales.

Luis Miguel se prepara para realizar un importante anuncio

En medio de los comentarios sobre su drástica pérdida de peso, Luis Miguel se está preparando para comunicar oficialmente su regreso a los escenarios. El músico volvería a presentarse en la Argentina este año en el marco de una gira mundial de 200 shows que incluiría países como México y los Estados Unidos, entre otros. “Llevaba tres años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes. Solo me quería decir que se está preparando y que viene en 2023 con todo”, contó el empresario Bremer en septiembre del año pasado, generando una gran expectativa.

Quién es Paloma Cuevas, la nueva pareja de Luis Miguel

Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron amigos antes de empezar una relación G3/The Grosby Group

Una de las mujeres más sofisticadas de España, Paloma Cuevas es una diseñadora de modas, hija del torero Victoriano Valencia y de la bailarina de flamenco Paloma Díaz. Una de sus relaciones más resonantes fue la que forjó con el torero Enrique Ponce, con quien estuvo casada 26 años y tuvo a sus hijas Paloma, de 14 años, y Bianca, de 11. En esa época de casada, Cuevas y Ponce eran muy amigos de la expareja de Luis Miguel, Aracely Arámbula, por lo que solían compartir momentos juntos.

Luego de no poder superar una crisis, Cuevas y Ponce se divorciaron en 2021, cuando el intérprete de “Ahora te puedes marchar” estaba en pareja con la modelo Mercedes Villador. Entonces, había surgido el rumor de que el artista iba a proponerle matrimonio y que ya había comprado el anillo. Sin embargo, al poco tiempo fue visto con Cuevas, generando una verdadera sorpresa. De inmediato, un amigo de la estrella de la música salió a desdramatizar lo que estaba sucediendo.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya pasaron juntos sus vacaciones de Semana Santa. A la pareja se les sumaron las hijas de Paloma. Un paso más que demuestra lo bien que esta su relacion G3/The Grosby Group

“Es normal, ¿no? A fin de cuentas uno tiene relaciones con la gente que está cerca, no ha ido a buscar una gente a otro país o cosas así, no. Son compadres y amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos por lados separados. Al final no puedo echar porras ni criticar”, comentó Rafael Herrerías sobre el romance inesperado que derivó en una relación que marcha sobre ruedas, como las recientes imágenes de sus viajes en familia lo ratifican .

LA NACION