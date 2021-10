El reclamo de Juana Repetto por el cumpleaños de la hija de su pareja: “Estuvimos, aunque parezca que no existimos”

Lupe, la hija que Sebastián Graviotto tuvo con su pareja anterior, acaba de cumplir cinco años, pero un detalle del festejo parece no haber dejado conforme a la actual esposa del ex Gran Hermano, Juana Repetto, quien hizo un particular descargo en Instagram.

Según pudo interpretar la popular cuenta Chusmeteando, la actriz de 33 años reaccionó enojada porque en la celebración de la pequeña de su marido ni ella ni Toribio (5) aparecieron en las fotos que fueron compartidas en las redes.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto con Belisario Instagram Juana Repetto

“Hace unos días @sebastiangraviotto celebró el cumple de su hija Lupita...”, empezó el perfil que sigue de cerca la vida de los famosos. Y continuó: “Por más que está claro que hay excelente relación con Toribio, hubo un pase de facturas de @juanarepettook”.

Es que la actriz e hija de Reina Reech y Nicolás Repetto había lanzado en sus redes, en relación al evento: “Sí sí, estuvimos en el festejito Toro y yo aunque parezca que no existimos”.

Los posteos de Chusmeteando sobre el aparente enojo de Juana Repetto Instagram @chusmeteando1

No es la primera vez que Juana tiene que salir a aclarar cuestiones relacionadas con la hija de Graviotto. A fines del año pasado, la artista aprovechó el comentario de un seguidor que la había acusado de “hacer diferencia” entre su hijo y Lupe.

“Y para todos los curiosos que no dejan de preguntarme al respecto. Primero y principal yo no hago la diferencia. Hay diferencia. Uno es mi hijo y el otro no. Segundo y al margen, simplemente respeto lo que su familia me pide”, reaccionó entonces Repetto.

A su vez, concluyó: “Estoy cansada de leer cosas que no son. Como, por ejemplo, ¿por qué el padre no la ve?, ¿por qué no le damos bola?, ¿por qué no nos sacamos fotos?, etc. Me encantaría poder compartirles pero no depende de mí”.