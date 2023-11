escuchar

El barrio de Núñez se verá afectado por los cortes de tránsito dispuestos por los recitales que Roger Waters dará en el estadio Monumental este martes 21 y el miércoles 22 de noviembre.

El operativo de tránsito, en el que se restringirán algunas avenidas y otros accesos, comenzó paulatinamente este martes 21 de noviembre al mediodía y se mantendrá hasta el jueves 23 de noviembre a las 2 h.

El estadio Monumental será la sede de los recitales de Roger Waters, este martes 21 y el miércoles 22 de noviembre, así como de las presentaciones de los Red Hot Chilli Peppers el viernes 24 y el domingo 26 de noviembre Jorge Vidal

En estos días los fans del bajista y principal compositor de las canciones de Pink Floyd asistirán a los conciertos, que se hacen en el marco de su gira mundial “This is not a Drill”. Se trata de la despedida de los escenarios del mítico artista de 80 años, que en 2023 editó una reversión del reconocido álbum The Dark Side of the Moon para celebrar su 50° aniversario. En este tour, Waters vuelve sobre el repertorio de su ex banda, así como de su carrera solista.

La apertura de las puertas del estadio será a partir de las 17, en ambas fechas. Como parte de la presentación, será invitado para telonear al artista internacional el grupo Eruca Sativa, conformado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, quienes se presentarán a partir de las 19.45.

Cómo serán los cortes de tránsito por el recital de Roger Water en River

En preparación de este recital masivo, la Subsecretaría de Transporte y Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un perímetro restringido al tránsito entre:

Avenida Del Libertador.

Av. Udaondo.

Av. Pres. Figueroa Alcorta.

Av. Monroe.

El perímetro restringido para el tránsito en los alrededores del estadio Monumental para los recitales de Roger Waters

Mientras que se podrá circular por las avenidas Del Libertador y Monroe, las avenidas Udaondo y Pres. Figueroa Alcorta estarán restringidas. Además, se dispuso que distintas áreas queden cerradas al tránsito, por lo que habrá:

Corte total en Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo. (sin afectar Av. del Libertador)

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Corte total en Campos Salles entre Av. Del Libertador y Tte. Ricchieri, sin afectar la circulación por Av. Del Libertador.

Corte total en Tte. Ricchieri entre Campos Salles y av. Guillermo Udaondo, afectando ambas bocacalles.

Cabe recordar que, durante estos días, se extenderá el doble sentido circulatorio de Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av. Juramento y La Pampa de 22.30 h a 01 h (en cada jornada).

Cuándo volverá a interrumpirse el tránsito en River

El mismo operativo de tránsito realizado para las presentaciones de Roger Waters volverá a implementarse cuando, en el mismo estadio Monumental, toque el grupo de rock estadounidense Red Hot Chilli Peppers. Las presentaciones del grupo californiano serán el viernes 24 y domingo 26 de noviembre. Por eso, las restricciones abarcarán gran parte del fin de semana en esta zona.

El recital de los Red Hot Chilli Peppers también restringirá el tránsito en el estadio Monumental Daniel Pessah

Según contaron desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a LA NACION, las restricciones al tránsito irán desde el viernes 24 de noviembre a las 8 hasta el sábado 25 de noviembre a las 2 h. Luego, volverán a implementarse el domingo 26 de noviembre a las 8 h hasta el lunes 27 de noviembre a las 2 h.

