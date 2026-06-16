Qué fue de la vida de los actores de 21 Jump Street, la serie televisiva que llevó a Johnny Depp al estrellato

Cuando se estrenó 21 Jump Street en 1987, se convirtió en todo un fenómeno televisivo. La historia seguía a un grupo de jóvenes policías que se infiltraban en escuelas y universidades para resolver distintos delitos, una propuesta innovadora para la época que combinaba acción, drama y gran cantidad de problemáticas sociales.

Sin embargo, el mayor legado de la serie fue haber lanzado al estrellato a Johnny Depp. Aunque no fue el único integrante del elenco que logró construir una carrera destacada, sí se convirtió en la figura más reconocida surgida de aquella producción que todavía hoy es recordada por millones de espectadores. Sin embargo, muy poco se conoce sobre qué pasó con algunos de sus protagonistas. A continuación te dejamos un repaso por sus vidas.

Johnny Depp

Johnny Depp el pasado abril en Las Vegas (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

Johnny Depp interpretó al oficial Tom Hanson, el personaje más popular de la ficción y el responsable de convertirlo en un ídolo juvenil a finales de los años 80. Curiosamente, el actor nunca estuvo cómodo con esa imagen. En distintas entrevistas reconoció que se sentía limitado por el personaje y que incluso llegó a intentar abandonar la producción antes de tiempo porque no quería ser encasillado como una estrella adolescente.

Finalmente, dejó la serie después de la cuarta temporada y comenzó una carrera cinematográfica que lo llevó a protagonizar éxitos como El joven manos de tijera, Piratas del Caribe, Charlie y la fábrica de chocolate y Sweeney Todd, entre muchos otros. A lo largo de su trayectoria recibió tres nominaciones al Oscar y se convirtió en una de las figuras más importantes de Hollywood.

Johnny Depp era considerado un ídolo adolescente, situación que lo incomodaba por verse imposibilitado a crecer actoralmente (Foto: Prime Video)

Aunque en algunos de los últimos años estuvo alejado de los grandes estudios debido al mediático conflicto judicial con su expareja, Amber Heard, tras la resolución del proceso decidió regresar a la industria cinematográfica. Según trascendió, recientemente fue elegido para interpretar a Scrooge en una próxima adaptación de Cuento de Navidad junto a Rupert Grint, Ian McKellen y Daisy Ridley

Holly Robinson Peete

El antes y el después de Holly Robinson Peete (Foto: Instagram @hollyrpeete)

Holly Robinson Peete interpretó a Judy Hoffs en la serie. Tras el final de la ficción, trabajó de manera ininterrumpida en televisión, donde participó en producciones como Hangin’ with Mr. Cooper, Love, Inc., Mike & Molly y numerosas películas para Hallmark. En el plano personal, está casada desde 1995 con Rodney Peete, exjugador de la NFL, con quien formó una familia de cuatro hijos.

Aunque durante muchos años se especuló con que Holly y Johnny tuvieron un romance en la vida real, la actriz negó aquel hecho a la prensa. Sin embargo, reconoció que tanto a ellos como a la audiencia, la historia los formó en gran cantidad de problemáticas sociales, muchas de las cuales eran un tabú por aquel entonces. “La serie fue una bendición. Abordábamos temas que nadie más trataba. Simplemente se adelantó a su tiempo, ya fuera el tema LGBT o las armas en las escuelas. Estábamos adelantados a nuestro tiempo”, afirmó en diálogo con la cadena FOX.

21 Jump Street (1987)

Dustin Nguyen

El antes y el después de Dustin Nguyen (Foto: Instagram @dustintringuyen)

Dustin Nguyen dio vida al oficial Harry Truman Ioki, quien se convirtió en uno de los personajes más disruptivos de la época. Pero después de ser parte de distintas producciones de Hollywood, en el año 2007 decidió instalarse en Vietnam. Allí comenzó a involucrarse en el crecimiento de la industria cinematográfica vietnamita como actor, productor y director. Años más tarde regresó a producciones internacionales y participó en series como Warrior y Dope Thief.

Dustin Nguyen se convirtió en uno de los primeros actores asiáticoestadounidenses en salir en el prime time de la televisión norteamericana (Foto: Tom Rodriguez / ZUMA Press, Inc. / Alamy)

En distintas ocasiones, el intérprete reflexionó sobre la importancia que tuvo 21 Jump Street para los actores asiático-estadounidenses, en una época en la que existían muy pocas oportunidades para ellos en la televisión norteamericana. “En aquel entonces, era muy difícil encontrar papeles para estadounidenses de origen asiático… Algunos actores de Warrior se me acercaron el primer día de rodaje y me dijeron lo inspirados que estaban al verme en 21 Jump Street. Eso significó mucho para mí“, admitió a la revista Variety.

Peter DeLuise

El antes y el después de Peter DeLuise (Foto: Instagram @peterdeluise)

Peter DeLuise interpretó al oficial Doug Penhall y fue uno de los personajes centrales de la serie. Aunque continuó su carrera de actuación después de 21 Jump Street, con el tiempo orientó gran parte de su camino profesional hacia la producción, la dirección y la escritura de guiones. Además, regresó junto a Johnny Depp para realizar un cameo en la adaptación cinematográfica de 21 Jump Street estrenada en 2012.

Hijo del legendario actor Dom DeLuise, su vida estuvo marcada por las comparaciones. “Cuando empecé a presentarme a audiciones, todos esperaban que fuera una versión más joven de mi padre. Ya tenían una idea preconcebida. Pero no creo que pueda ni acercarme a lo que él hace. Es un maestro. Lo que yo hago es especial y diferente”, dijo en una entrevista con LA Times.

Steven Williams

El antes y el después de Steven Williams (Foto: Instagram @officiallystevenwilliams)

Steven Williams interpretó al capitán Adam Fuller, el jefe del grupo de policías infiltrados. Aunque durante la serie tuvo menos protagonismo que algunos de sus compañeros, fue su envión para ser elegido para importantes producciones cinematográficas como The X-Files, Supernatural y la adaptación de It estrenada en 2017.

Antes de dedicarse a la actuación, había formado parte del Ejército de los Estados Unidos, donde incluso llegó a convertirse en campeón divisional de boxeo. A sus 77 años, continúa activo profesionalmente, algo que asegura lo hace sentirse más vivo que nunca.