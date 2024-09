Qué hizo Pampita tras la catarata de chats con los que desmintió a Roberto García Moritán

Escuchar

El final del vínculo amoroso entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán está que arde. Luego de que el ministro porteño confirmara la separación a través de un posteo con el que aseguró que “hace un tiempo” se terminó la relación, la modelo lo desmintió y compartió una serie de chats que evidenciaban el afecto que existía entre ambos hasta el pasado 20 de septiembre. Para calmar las aguas, él tuvo que salir a aclarar que coincidía con ella en la fecha de separación y que estaban “alineados”. En todo este contexto caliente, la modelo continuó con su faceta de empresaria e influencer y compartió un compromiso comercial en sus historias, luego de tantas capturas de pantalla.

Pampita mostró conversaciones con su exmarido hasta el 20 de septiembre (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado”, fue la frase que enfureció a Pampita y que la llevó a publicar tantas conversaciones privadas en su perfil de Instagram. Los mensajes entre ambos mostraban un tono muy cariñoso, que dejaba claro que aún continuaban juntos, dado que los dos se dedicaban constantemente apodos románticos como “mi amor” y “amor mío”.

Ante este contrataque virtual, García Moritán no se quedó callado y agregó: “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24”.

Pampita y Roberto García Moritán afrontan una seperación desde el 20 de septiembre

Tras el fuerte ida y vuelta, Carolina Ardohain tomó la sorpresiva decisión de compartir una publicidad comercial como si nada hubiese pasado, demostrando que los conflictos personales no interfieren en nada con su vida profesional. “Hola, ¿cómo están? Acá preparándome para comenzar el fin de semana”, introdujo, mientras se aplicaba manteca de cacao en los labios. “Ya en un ratito me saco el maquillaje y hago toda mi rutina de skin care. Amo este momento cuando me relajo y me entretengo”, continuó antes de sugerirle a sus más de ocho millones de seguidores que consuman el producto mencionado.

Sin embargo, Pampita no fue la única que decidió continúan con sus labores. Roberto García Moritán hizo lo suyo y, después de confirmar la separación y desmentir las acusaciones en su contra en una denuncia penal, se mostró recorriendo una feria gastronómica como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

LA NACION