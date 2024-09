En medio de la crisis con Roberto García Moritán, Pampita regresó a Los 8 escalones

Escuchar

La vida sentimental de Carolina ‘Pampita’ Ardohain está en el foco de la atención mediática. Si bien todo empezó como un simple rumor, hoy los indicios de que estaría separada de su marido Roberto García Moritán son cada vez más evidentes. Tras fuertes rumores de infidelidades de parte de él y algunas cuestiones económicas de la familia, el político abandonó el hogar que compartían en Barrio Parque.

Esta semana, en tanto, Carolina apareció públicamente por primera vez y sorprendió a todos al mostrarse sin su alianza de matrimonio. Lo hizo en el marco de su vuelta a Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), programa en el que oficia como jurado en la sección de espectáculos. El miércoles, en medio de su tenso presente personal, el programa que grabó salió al aire y marcó su regreso a la televisión.

En medio de los rumores de separación de Roberto García Moritán, Carolina Ardohain regresó a Los 8 escalones (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Fuerte el aplauso en el jurado para Pampita”, anunció Guido Kaczka. La modelo fue la primera en ser presentada y con su radiante sonrisa aplaudió y se mostró simpática ante todo el estudio. Para la ocasión se lució con un vestido negro largo escote en V con la espalda descubierta. Se dejó el cabello suelto y lacio y con el flequillo abierto. En dicha ocasión compartió el espacio con Guillermo Poggi, Evangelina Anderson, Rodrigo Lussich y Alejandro Fantino, el invitado del día.

Actualmente, en el programa de preguntas y respuestas se están definiendo a los finalistas para jugar por el segundo departamento a estrenar. Carolina fue la encargada de inaugurar la final entre Jorge y Lorenzo. “La primera pregunta, ella, siempre ella. Modelo, actriz, bailarina, conductora, pero... un sello. Pampita”, la presentó Guido Kaczka.

“Hola, ¿nerviosos?”, les preguntó la modelo a los dos finalistas. Ante la respuesta afirmativa de ambos les dio unas palabras de aliento. “Me imagino, acá estamos todos sufriendo y disfrutando también con ustedes de que sepan tanto. Nos enseñan un montón a nosotros también”, les dijo. Acto seguido les mostró un breve video de Máxima (Max) la serie sobre la vida de la reina de los Países Bajos y les preguntó: “¿Cómo se llama esta actriz argentina que interpreta a la reina Máxima de Holanda? Delfina Chaves, Justina Bustos, Julieta Nair Calvo o Vanesa González”.

Jorge eligió a Chaves y Lorenzo a Bustos. La modelo anunció que uno de los dos estaba en lo correcto: “La actriz que interpreta a Máxima y que ya está haciendo la segunda temporada porque mostró el guion hace poquito en sus redes es Delfina Chaves”. Si bien Jorge se quedó con el punto, finalmente fue Lorenzo quien ganó la final y pasó a la última instancia.

Rodrigo Lussich reveló la contundente frase que habría dicho Pampita sobre su separación de García Moritán

Carolina Ardohain compartió las grabaciones de Los 8 escalones de los 3 millones con Rodrigo Lussich y el miércoles el conductor de Socios del espectáculo (eltrece) reveló que durante la jornada Alejandro Fantino, que fue el jurado invitado de la fecha, habló con la conductora y, en medio de los rumores de crisis con su marido, le preguntó cómo estaba.

En su programa, Lussich reveló la contundente frase que le habría dicho Pampita a Fantino. “Ella dijo ‘mirá, yo perdí una hija. Después que vos perdés un hijo y salís de eso, salís de cualquier cosa; después que salís de eso, nada te toca’”, indicó el periodista. “Porque estaban hablando de esto, de no mirar las redes, no mirar lo que se dice en la tele, de tratar de no estar tanto con el celular”, reparó el conductor.

“Ella dijo que no ve nada y que, por otra parte, tampoco le toca tanto lo que se pueda decir porque después de haber perdido a una hija no hay nada que sea tan grave”, sostuvo Lussich. El 8 de septiembre de 2012, Blanca, la hija mayor de Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña, murió a los 6 años tras pasar varios días internada en una clínica de Santiago de Chile por una bacteria que contrajo en la Riviera Maya durante unas vacaciones familiares.

LA NACION