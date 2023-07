Ernestina Pais apuntó contra Elizabeth Vernaci: “El maltrato no cabe en ninguna de sus formas, menos contra tus compañeros”

escuchar

Con la peor de las ondas. Fiel a su estilo, Elizabeth Vernaci no ocultó su enojo y lejos de guardarse la bronca, el lunes pasado revoleó los auriculares mientras estaba al aire con La Negra Pop, el programa de radio que conduce de lunes a viernes por la Pop 101.5, y apuntó contra los técnicos. De inmediato, las imágenes del momento se volvieron virales, la Negra justificó su actitud al día siguiente con la posibilidad de ejercer su libertad dentro del medio y tanto en las redes como dentro del mundo del periodismo surgió un debate alrededor de su actitud: ¿Libertad o maltrato?

El día de furia de La Negra Vernaci en su programa radial y la anécdota que define su trato laboral

Una de las colegas de Vernaci que levantó el guante fue Ernestina Pais. La periodista, consultada por el cronista de Intrusos en el Espectáculo, fue contundente en su visión del tema: “Lo primero que pienso es que esos auriculares, tal vez bien arreglados por los técnicos de las radios que hacen tanto porque salgamos al aire, se podrían haber donado en vez de destruído”, arrancó. “ Tal vez a gente de una radio de una cárcel, que está empezando, o en un barrio que por ahí tiene pocos recursos esos auriculares hubieran servido ”, sumó.

Sobre la actitud puntual de Vernaci, Pais aseguró que “ el maltrato no cabe en ninguna de sus formas, menos contra tus compañeros ”. “Si vas a plantarte, plantate con las autoridades siempre. Siempre de acá para arriba -razonó poniendo su mano a la altura de su hombro-. De acá para abajo, solidaridad”, completó.

Carlos Monti, por su parte, dijo que las disculpas de Vernaci no fueron tales, que sus palabras fueron “fieles a su estilo” y que particularmente ese tipo de actitudes no le gustan. “Yo se que hay gente que lo justifica diciendo que es parte de su forma de ser, de su forma de trabajar, del humor… A mí no me gusta. Hay modos, y a mí esos modos no me gustan”, aseguró. “Llamame lo que quieras, que soy antiguo, qué se yo. Pero me parece muy grosero, muy grotesco. Y violento además”, agregó.

“Históricamente la Negra es así. Es mi amiga, la adoro, la quiero. Pero es así. La Negra entra en ira y puede tirar el estudio por la ventana. No le llama la atención”, explicó por su parte el Negro González Oro. Cuando le consultaron si pensaba que había sido maltrato, el periodista volvió a defender a su colega. “Ahora todo es maltrato. Puteás al operador porque se equivocó y si es hombre no pasa nada, si es una mujer vas a tener problemas: se ofenden, lloran”, analizó. “Es complicado. Se está complicando el mundo, el país y los medios”, cerró,

Opiniones de piso

Antes de leer el mensaje que Vernaci le mandó a Karina Iavícoli, en la mesa de Intrusos debatieron sobre el tema. Mientras Marcela Tauro aseguró que no le sorprendió la actitud porque ella suele ser de esa manera, Sebastián Pampito Perelló Aciar, quien también trabaja en la Pop, desaprobó el gesto pero contó algunas intimidades de la radio. El panelista explicó primero que los micrófonos los pidió ella cuando sumaron las cámaras al programa porque “está en todos los detalles” y luego destacó un gesto particular de Vernaci para con sus compañeros: “¿Vos sabés que la Negra no firma contrato con la radio todos los años hasta que todos sus compañeros no arreglaron la guita?”, confió, y destacó el compañerismo de la locutora.

Elizabeth Vernaci aclaró su día de furia este martes

Un rato después, cuando Guido Záffora tildó la actitud de “desagradable” y opinó que no está bien lo que hizo Vernaci. “Uno es libre hasta un punto”, señaló. “Uno no tira un auricular a un operador de radio”, sentenció. “Porque no podemos”, acotó Iavícoli entre risas, mientras que Tauro agregó: “Pero yo he trabajado con cada uno que ha tirado sillas, nene. Aguas minerales”. Florencia de la V, por su parte, apuntó contra quienes ejercen el maltrato pero detrás de cámara, cuando no se ve. “No se habla de todos”, aseguró.

Sobre el final, con el teléfono en la mano, Iavícoli leyó el mensaje de Vernaci: “ Cómo una mina va a revolear algo. Calladita por más que nada funcione. Si querés quejarte, hacelo llorando. Tampoco fue algo que no hice nunca. El tema es que ahora se ve. Para mí es normal y no me modifica nada. La mirada del otro siempre es el problema ”, arrancó.

Elizabeth "La negra" Vernaci

“Más tranqui fue esta, porque las cámaras las mando a prender yo. Sé cuando estoy en cámara. Pero me chupa la ya saben qué. ¿Querían cámaras? Ahí las tenés. ¿Cómo voy a pensar que la gente va a hablar de este tema?”, siguió. Sobre el final, aseguró que no tiene nada que explicar a nadie, y que incluso sus jefes tampoco le hablaron del tema.

